Neshody nyní panují mezi borovanskou radnicí a obyvateli místní ulice, která je souběžná s Luční. Mezi lidmi nese přízvisko Luční 2.

Tato vyježděná cesta se má změnit na zpevněnou komunikaci. Záměr vyasfaltovat ulici souběžnou s Luční potvrdil starosta města Petr Jekner. Podle něho je v této lokalitě více než 20 bytových jednotek. „Součástí cesty budou i podélná parkovací stání. Tím by se ulevilo Luční ulici, která je stojícími auty zúžená,“ vysvětlil Petr Jenkner s tím, že v takzvané Luční 2 vyjezdili v průběhu let cestu místní obyvatelé.

V současné době někteří parkují auta ve své garáži, kam jezdí po vyježděné cestě, a jiní v Luční ulici, která je nad ní.

Se žádostí o vylepšení komunikace přitom prý přišli za starostou právě místní. „Ti si vyjezdili na městském pozemku za dlouhá léta cestu, která práší, nebo vytváří bláto s loužemi. Do současné doby vyježděné díry provizorně zasypáváme. Tento nežádoucí stav trvá již dlouhou dobu a my se ho snažíme vyřešit zpevněnou komunikací,“ doplnil. Některým lidem vadí, že asfalt do Luční 2 přivede větší provoz a ubere zeleň.

Místní po úpravách volali, jenže proměna ulice, jak s ní počítá radnice, se některým lidem nezdá. Nelíbí se jim například parkovací místa na úkor zeleně, kde jsou nyní šňůry na prádlo. „Dozvěděl jsem se o budoucí výstavbě od projektanta s bagrem. Říkal, že se tu chystá parkoviště a silnice,“ líčil v místě, kde se změna chystá, starší muž. „My s tím nesouhlasíme, protože lidé z první bytovky nebudou mít kam věšet prádlo. Zvětší se tu průjezdnost aut. A to parkoviště nebude sloužit jen pro naše bytovky, ale budou sem jezdit i lidi z paneláků,“ dodal. Své jméno říct nechtěl.

A ukázal rukou i na konec ulice. „Navíc u předposlední bytovky je vymyšlená točna. My jsme chtěli vyspravit cestu recyklátem, aby neprášila. Město upravilo pouze díry, a když sem teď někdo jede, práší se tu. Cesta sloužila pro zásobování bytovek dřívím. Lidé dřív parkovali jinde. Bylo by možné vybudovat parkoviště pod hřbitovem, kde nyní stojí auta podélně. Vešlo by se tam daleko více aut,“ navrhl místní občan.

Nespokojená obyvatelka se ozvala i na nedávném jednání zastupitelstva. „My nechceme točnu pod okny. Viděli jsme plánek. V zimě nám pod okny budou startovat auta,“ řekla rozzlobená žena. Podle starosty lidé z této ulice parkují buď ve svých garážích, kam jezdí po vyježděné prašné cestě, nebov ulici nad ní, v Luční. Termín zahájení úprav v paralelní ulici s Luční zatím starosta nezná. Nyní se cesta projektuje.