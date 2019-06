Pro tisíce dětí v pátek 28. června končí školní rok. V pohotovosti budou peněženky rodičů – na vítané odměny, ale i městští strážníci. Oslava vysvědčení, a často takového, které moc oslavy nezasluhuje, totiž zvyšuje riziko konzumace alkoholu mladými lidmi.

Jak říká mluvčí budějovické městské policie David Štýfal: „Na konci školního roku mají někteří mladiství k alkoholu blízko.“ A mluvčí strážníků dodává, že je v tom i chuť vyzkoušet si zakázané ovoce. V Budějovicích se na konci školního roku budou městští strážníci věnovat dozoru kritických lokalit v rámci obvyklé hlídkové činnosti. V jihočeské metropoli to znamená nasazení zhruba třiceti lidí v uniformách.

Závěr června patří podle Davida Štýfala v tomto ohledu k nejproblémovějším obdobím roku. Pak jsou to Silvestr, maturitní plesy a také čas po prázdninách, kdy se mladí lidé znovu shledávají.

Hlídková činnost strážníků se ale problému věnuje i jindy. „Mladistvé kontrolujeme celý rok,“ zdůrazňuje David Štýfal s tím, že situaci ve městě, ve srovnání s jinými většími sídly, považuje za klidnou. Případy k řešení se však vyskytnou. Třeba v pondělí v budějovickém parku Stromovka odhalili strážníci čtyři mladistvé pod vlivem alkoholu. Dva chlapci a dvě dívky nadýchali od 0,32 do 1,44 promile alkoholu v krvi.

Letos se třináct městských policií ve statutárních městech připojilo k výzvě pražských strážníků. Ta upozorňuje na zvýšené riziko konzumace alkoholu nezletilými v souvislosti s koncem školního roku. Přidali se i budějovičtí strážníci. Vedle Jihočechů jsou to třeba městští policisté z Brna, Hradce Králové, Ostravy, Přerova nebo Plzně či Zlína. V konzumaci alkoholu nezletilých zaujímá Česká republika jedno z předních míst v Evropě. První zkušenost s opilostí má u nás v 11 letech každé desáté dítě, ve věku 13 let je to již 50 procent z nich.

S popíjejícími nezletilými má bohužel budějovická městská policie zkušenost i jindy v roce, nejen při vysvědčení, jak už bylo uvedeno. Letos je v jihočeské metropoli přistihla třeba ve Stromovce nebo na Sokolském ostrově. A třeba čtrnáctiletá dívka v Rožnově už odpoledne na veřejně přístupném hřišti byla tak opilá, že nadýchala 1,67 promile a ve vážném stavu musela být odvezena do nemocnice. Přitom v Českých Budějovicích, podobně jako jinde, platí vyhláška, která v některých částech města pití alkoholu na veřejnosti úplně zakazuje. Přesto se občas popíjení mladistvých vyskytne.

V Trhových Svinech nahrává strážníkům při kontrolní činnosti relativně malá velikost města. Jak říká zástupce velitele Tomáš Jůza, dohled je snazší. Druhým pozitivním faktorem je vyhláška, která zakazuje konzumaci alkoholu na veřejnosti v některých lokalitách. „Obecně je respektovaná. Na naší straně je nutnost nepolevit,“ upozorňuje Tomáš Jůza na nutnost intenzivní prevence a hlídkové činnosti.

S popíjením alkoholu mladistvými se zde nesetkávají. Incidenty, které zaznamenávají, jsou spojené s překročením zmíněné vyhlášky, ale už u mladých lidí nad 18 let. Ale i takové případy se vyskytují jen ojediněle.

V Týně nad Vltavou se občas s popíjením u mladistvých setkají. „Zkušenosti s tím máme,“ říká vedoucí strážník Martin Macháček a dodává, že i proto město před časem přijalo vyhlášku zakazující popíjení alkoholu na veřejnosti. Největší riziko je podle zkušeností šéfa týnských strážníků spojené s kulturními akcemi jako jsou pálení čarodějnic nebo otevřené festivaly. To jsou akce, které lákají mladistvé k tomu, aby vyzkoušeli konzumaci alkoholu. K problematickým obdobím roku i v Týně přiřadil Martin Macháček konec školního roku v červnu.

Počet případů, které městská policie řeší, ale není velký. „Za rok to bývá do dvaceti,“ přibližuje Martin Macháček s tím, že následný postup je stejný jako všude jinde. „Přes kurátora dáme vědět rodičům,“ říká Martin Macháček a připojuje, že pro strážníky má následná dohra případu hlavně administrativní podobu.