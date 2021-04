Podle Jany Ambrožové ze ZOO Dvorec nebude s dodržením nařízených hygienických opatření z hlediska kapacity problém. O víkendu se v zoologické pilně pracovalo na posledních úpravách. V zimě je zde otevřeno přes víkendy a svátky, od dubna každý den. Letos ale otevřou v pondělí 12. dubna poprvé v roce 2021.

Na otevření se chystají i papírnictví. Třeba českobudějovická Jeřabina v ulici Boženy Němcové měla už před víkendem na tabuli avízo, že v pondělí tu lze znovu nakupovat.

Asi nejvíce se ale projeví na všedním životě návrat do lavic poloviny žáků prvních stupňů základních škol. V osm hodin jim poprvé po mnoha týdnech nad hlavami zazvonilo. Před první hodinou je ale čeká testování na koronavirus. Při rotační výuce má být ve školách přítomna na prvním stupni vždy polovina žáků. Střídat se mají po týdnu. Kdo nebude ve škole, ten zůstává na distanční výuce, která se většinou děje na dálku přes internet.

Do Základní školy Nová v Českých Budějovicích přišel po čase do přípravné třídy i Jiří z Nemanic. "Těšil jsem se," komentoval pauzu v docházce do školy Jiří. "Na kamarády," odvětil vzápětí celkem podle očekávání na otázku Deníku, co mu přijde na návratu do školy nejlepší.

Do ranní družiny přišlo podle pedagožky Lenky Sládkové pět dětí. "První den chodí dětí méně," poznamenala Lenka Sládková s tím, že většinou ještě ráno přijdou s rodiči. Na odpolední družinu už se čekalo školáků více.

Podle ředitele školy Vítězslava Ilka tento týden usednou v lavicích děti z "áček" a příští týden se při rotační výuce vystřídají s dětmi z "béček". V Nové ulici přišly děti do přípravné třídy a pak jako jinde polovina žáků na první stupeň. Ředitel jen lituje, že příprava návratu dětí do škol je provázena třeba tím, že manuál z ministerstva, jak vše bude konkrétně probíhat, dostal ve čtvrtek… V podstatě dva dny předem. Tentýž den byla i porada s pedagogy. V pondělí promítli pedagogové dětem nejprve instruktážní video a potom čekal na děti test, který se bude opakovat ještě ve čtvrtek. Například učitelé, kteří pomáhali dětem s testováním, měli při rozdávání testů všichni gumové rukavice. V první nebo druhé třídě směli pomáhat dětem rodiče.