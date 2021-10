Komfortní objekt má i skvělé tepelné vlastnosti, lze ho vytápět elektřinou skrz přímotopy, či klimatizační jednotkou, pořizovací cena se podle výrobce pohybuje do milionu korun. „Jde o samonosnou konstrukci, kterou lze umístit na patky, základovou desku nebo dlažební podklad,“ uvedl Kubík s tím, že stačí připojit na vodu, kanalizaci a elektřinu. Pro kontejnerové bydlení založili samostatný web chatahned.cz.

Z jejich dílny zatím vyšlo zatím šest kusů, které našly uplatnění na Táborsku, Jistebnicku a dokonce až v Ostravě. „Je to poměrně žádaná věc, takže jsme nejdříve museli uspokojit všechny známé,“ smál se. Nyní už mohou novinku nabídnout i veřejnosti. „Na skladě proto máme pro zájemce jeden nebo dva připravené kusy,“ podotkl jednatel stavební firmy.

Po přepravě musí celý objekt obrousit a odstrojit. „Nastříká se, navaří se na něj takové konzole, na které se umisťuje dřevěné obložení,“ popsal základní úpravy. Výhodou je, že na takové moderní bydlení není třeba stavební povolení, když se vejde do 25 metrů čtverečních.

