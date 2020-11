V březnu byly restaurace a bary zavřené, v říjnu museli zavřít znovu. Jak zvládáte covid období?

V březnu jsme v první vlně vyráběli dezinfekci Anticovid pro složky integrovaného záchranného systému. Vyráběli jsme pětilitrové kanistry s dezinfekcí. Dělali jsme desítky tisíc kanistrů. Teď máme restaurace a hospody opět zavřené, takže ten dopad na výrobu alkoholu je v celé republice obrovský. Máme propady jako všechny likérky v republice, minimálně 25-30 procent. Konzumace tvrdého alkoholu se nepřesunula domů, jestli si to někdo myslí. Lidé si doma dají spíše víno, pivo.

Vyrábíte stále dezinfekci Anticovid, za kterou jste byli oceněni prezidentem republiky?

Nyní máme na skladě ještě 40 000 litrů dezinfekce. Na jaře jsme pracovali týden na vyřízení všech potřebných povolení. Zásobovali jsme složky integrovaného záchranného systému. Přednostně hasiče, nemocnice, obce…Dostali jsme za to vyznamenání a poděkování od prezidenta. Nyní už nevyrábíme. Licence na výrobu tohoto Anticovid prostředku byla dána do určité doby. Lidé jsou podle mě teď apatičtí a už se koronaviru tolik nebojí, jako tomu bylo na jaře

Kdy se prodej alkoholu dostane do normálu?

Bude to trvat dlouhou dobu. Až se zruší nouzový stav, až restaurace najedou na normální provoz… Zrušili se sportovní události, festivaly…Virus nikdy nezmizí, a pokud se nenajde vakcína, lidé budou stále obezřetní. Jestli se prodej alkoholu v horece obnoví…to bude minimálně půl roku trvat. Padesát procent tvrdého alkoholu pokryje horeka, padesát procent pokryje retail, tedy maloobchod.

Museli jste vzhledem k epidemii skončit s výrobou nějakého alkoholu?

To určitě ne, tady vidíte naši novinku. Jde do prodeje. IbalGIN. V Ternu už ji lidé seženou. Je to trochu fór, ale jedná se o velmi kvalitní džin. Navrhl jsem ho já. IbalGIN jsme si nechali chránit pro alkohol.

To je vtipné, stejně jako váš tahák na stáčení rumu u benzinky.

Jsme jediná benzinka v republice, kde se kromě pohonných hmot dá natankovat Tuzemák. Lidé, kteří jedou přes Hradec, tak si nezapomenou koupit točený tuzemák. Napadlo mě, že k benzinu a naftě přidáme třetí položku – rum. Nakonec se z toho stal byznys. Jedna prodavačka inkasuje pohonné hmoty, druhá točí rum. Nový totem v podobě velké lahve rumu máme asi čtyři měsíce, je to taková rarita v České republice.

Jaká je vaše produkce mimo hradeckého Tuzemáku?

Vyrábíme 40 druhů alkoholu. Nosný sortiment je náš Tuzemák s plachetnicí. Děláme likéry, dost dobrý výrobek je Bitter, to je něco jako Jägermeister. Dále je to například vaječný likér, punč, zelená pepermintka, ta se pije hodně. Tuzemák je náš nejprodávanější výrobek, etiketa s plachetničkou se nezměnila desítky let. Je to původní etiketa.

Jaké země jsou hlavním exportem? Vyvážíte i rum?

Tuzemák se nevyváží, kromě Slovenska, je to Česko-slovenský nápoj a jinde ho neznají. Vyvážíme alkohol do 36 zemí světa. Vyvážíme např. Absinth do Číny, na Thajwan i do zámoří… Hlavní exportní pole je Rusko, tam máme majoritního vlastníka, sedmdesát procent exportu jde do Ruska.

Jaké máte plány do budoucna?

Do budoucna chceme vydržet v tvrdé konkurenci. Chceme vyvážet více a více, na exportu máme větší zisky, než na domácím prodeji Tuzemáku v obchodních řetězcích. Trend směřuje k navýšení exportu, ale chceme si i udržet pozici na českém trhu.

Když zrovna nenavrhujete novou etiketu či lahev alkoholu, jak trávíte volný čas?

Jezdím se potápět na Maledivy, do Indonésie, Mikronésie, Mexika, Egypta.. Podmořský svět je můj druhý svět. Potápím se léta. Je to můj největší koníček. Samozřejmě jsem viděl tisíce žraloků, velryby, manty, murény, želvy, baví mne se potápět i do vraků potopených lodí, adrenalin je se potápět v jeskyních - treba na Yukatánu v Mexiku. Kdo se jednou potopí na korálovém útesu, tak už se bude chtít potápět pořád, je to nádhera.