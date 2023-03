Jejich naleziště se nalézají právě v jižních Čechách kolem Vltavy. Místa jejich výskytu lákají nelegální prospektory. Vražda jednoho z nich, nalezeného v hluboké jámě zaplněné vodou, může mít mnoho motivů. Jeden z nich zavede českobudějovický tým i do konfrontace s balkánskými hledači pokladů.

Filmový štáb podle producenta a autora námětu Martina Froydy tentokrát strávil několik natáčecích dní například v českokrumlovském Muzeu vltavínů a exteriérové scény se točily přímo v jedné z nejvýznamnějších lokalit, kde tyto tektity lidé sbírají už dlouhá desetiletí.

Nesměň se nalézá přímo v centru těch nejvýznamnějších lokalit vltavínů v Jihočeském kraji. Leží jihovýchodně od Velešína nedaleko Českých Budějovic.

„Hlavní natáčecí lokalitou byla Nesměň, tak kousek za vesničkou jsou vltavínové pole, množství vyhrabaných děr, takže jsme to točili v reálných místech, kde skutečně kutají,“ naznačil Froyda.

Potkali pravé kopáče

I během natáčení seriálu si nelegální kopáči prý nedali pokoj, i když ze začátku měli respekt k uniformovaným hercům. „I během natáčení kopali, to byla docela sranda. Ze začátku byli vyděšení, protože jsme tam měli falešné policajty, ale nakonec se otrkali, zvykli si na nás a pokračovali v činnosti,“ smál se. „Oni s nadsázkou říkají, že v jižních Čechách kope každý. Je to vášeň a posedlost,“ dodal.

Inspirace skutečností

Příběh je volně inspirován reálnými skutečnostmi. „Zasadili jsme ho do prostředí hledačů vltavínů. Šlo o případ, který se stal u Prahy a jednalo se o konkurenční boj hledačů pokladů, tedy těch, co chodí po polích s detektory kovu. Myslím, že se to stalo v Újezdu nad Lesy a dlouho se nemohlo přijít na motiv,“ popsal producent s tím, že nakonec kriminalisté odhalili, že pachatel loupežných přepadení si ukryl v lese lup z vykrádaček a měl strach, že ho o něj detektorář připraví.

Zelená horečka se šíří. Jihočeští policisté bojují s kopáči vltavínů

S filmaři spolupracovala samospráva i místní dobrovolní hasiči. Jak přiblížil starosta Ločenice a Nesměně Jaroslav Bína, na místních nalezištích vznikal i film s Pavlem Liškou, Zloději zelených koní.

„Zúčastnili jsme se natáčení tohoto seriálu, produkce si vyžádala výjezdovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů Ločenice, která zajišťovala dodávku vody a nějakým způsobem si i zahrála,“ upřesnil starosta.

Účast na filmování se všem líbila a těší se na výsledek. „Těšíme se na finálovou podobu a záběry našich hasičů,“ dodal Bína.

Problémy s kopáči gradují

Skutečné problémy s vltavínáři trvají pořád a účinná zbraň proti nim neexistuje. Podle starosty je dokonce nyní nelegální těžba intenzivnější. „Cena za gram stoupá, a proto hledačů přibývá, je to dlouholetý neřešitelný problém,“ uvedl.

Aktuálně se problém s nelegálními zloději vltavínů snaží úřady řešit zákazem vstupu do lesů. U Nesměni jde o lokalitu Smrčka. Úřad Trhové Sviny nyní vydal proto opatření obecné povahy týkající se zákazu vstupu, které má platnost tři měsíce (do 31. května). Výjimku mají jen majitelé pozemků, správci lesa a myslivci. Více info zde.

Policejní pes si zahrál v seriálu Místo zločinu České Budějovice. Vypátral vraha

Zájem o vltavíny je i v zahraničí. Kromě šperků si z nich Asiaté dělají jemný prášek, který používají v kosmetickém průmyslu. Vyrábí se z nich krémy, jejichž uživatelé věří, když se jimi natřou, že mají léčivou "vesmírnou" moc.

Zásobovali vodou i si zahráli

Jak dodal velitel JSDH Ločenice František Šmitmajer, který se účastnil terénních prací filmařského štábu, hasiči byli nápomocní a starali se zejména o dodávky vody. „Naše výjezdová jednotka zajišťovala zásobování vodou do dešťové rampy, zároveň filmovali nějaké protržení přehrady, tak jsme jim napouštěli také připravenou malou nádrž,“ popsal.

Při práci je zabíraly kamery, a tak doufají, že se objeví alespoň krátce i na obrazovkách. K dopravě používali svůj asi třicet let starý požární automobil. „Máme starého trambuse CAS 25 RTO, jde o požární cisternu. Zkušenost z natáčení jsme měli už dříve ze Zlodějů zelených koní, byla to hodně podobná činnost,“ dodal velitel hasičů.

Budějovické výstaviště posloužilo jako místo zločinu. Štáb tu měl i zázemí

S filmaři dobrovolní hasiči strávili dva natáčecí dny. SDH Ločenice má v současnosti kolem 125 členů, z toho asi 20 dětí. Letos v prosinci uplyne krásných 90 let od zakládající schůze SDH. Sbor dobrovolných hasičů pořádá každoročně na začátku roku hasičský ples, taktéž zajišťuje udržení masopustní tradice - Staročeské koledy v Ločenicích.

Příští týden se mohou diváci těšit na předposlední 12. díl Místa zločinu České Budějovice, epizodu nazvanou 40 růží napsal scénárista Martin Bezouška a natočil režisér Jiří Chlumský. Na zakotvené výletní lodi v přístavu v Českém Vrbném se koná velkolepá oslava čtyřicátých narozenin známého jihočeského podnikatele. Krásné mladé dívky, najaté agenturou, přinášejí oslavenci čtyřicet růží. Ráno však jednu z hostesek najdou mrtvou ve vodě. Jde o žárlivost, vydírání nebo vyřizování účtů mezi manžely, jejichž vztah už dávno ztratil smysl a jediným pojítkem je pouze nahromaděný majetek?