Koronavirus: Kraj plánuje, že pohlídá děti zdravotníkům

Jihočeský kraj uvažuje o možnosti zřídit speciální centra, kde by bylo možné zajistit hlídání dětí jihočeských zdravotníků. Po středečním jednání bezpečnostní rady kraje to uvedla hejtmanka Ivana Stráská. Cílem zvažovaného opatření je zajistit co nejvyšší počet sil v aktivní službě.

