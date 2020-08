Od pátečního do sobotního večera vyšetřily laboratoře v regionu 375 suspektních vzorků a 56 vzorků od samoplátců. Z celkových 431 vzorků bylo 15 pozitivních. Sedm patřilo ženám a osm mužů. „V šesti případech se jednalo o studenty 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na kurzu v Dobronicích u Bechyně. U další studentky se bude test opakovat, laboratorní testy prokázaly takzvaný hraniční výsledek. V dalších čtyřech dnes potvrzených případech šlo o kontakt v rodině, tři se týkají nákazy sportovců, konkrétně jednoho hokejisty, jednoho fotbalisty a jednoho volejbalisty. Jednou šlo o nákazu importovanou z Prahy a jeden případ se týkal muže z Moldávie, který byl s pozitivním výsledkem testován po příjezdu do České republiky,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.

V souvislosti s výskytem COVID-19 u jedné z účastnic kurzu mediků 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ve výcvikovém středisku UK v Dobronicích u Bechyně na Táborsku bylo v pátek testováno celkem 148 osob – 131 studentů, 9 pedagogů a 8 zaměstnanců kuchyně a střediska. „Všichni pozitivní jsou studenty UK a pocházejí z České republiky a dvě medičky jsou ze Slovenska, byla jsem dnes proto i v kontaktu se slovenskou ambasádou, kterou jsme na tuto skutečnost upozornili. Pozitivní medici zůstávají v tuto chvíli v izolaci, jedna studentka již odjela do domácí izolace. Účastníci kursu, kteří jsou negativní, se v průběhu dne postupně přesouvali do domácí karantény,“ doplnila Kvetoslava Kotrbová. V Jihočeském kraji šlo včera již o šestý hromadný odběr. „Veřejnost neví, jaké taková akce vyžaduje logistické zabezpečení a spolupráci zúčastněných složek. Jaké to je být ve vedru hodiny v ochranných oblecích. A já nemám jinou cestu, než takto veřejně poděkovat sestřičkám a zdravotnickému personálu infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice, které jsou u všech hromadných odběrů, pracovníkům Infekčního oddělení Nemocnice Tábor, kolegům z Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby a samozřejmě kolegyním z naší KHS. Slyšela jsem slova chvály od testovaných osob i novinářů na organizaci a jsem ráda, že si jejich nasazení lidé všímají. A ještě jednou jim děkuji, dělají pro zdraví Jihočechů hrozně moc,“ poděkovala ředitelka KHS Jihočeského kraje.

„S netrpělivostí sledují fanoušci fotbalového Dynama situaci před nedělním premiérovým utkáním. Všichni hráči a členové realizačního týmu se dnes podrobili kontrolnímu vyšetření, výsledky jsme obdrželi kvečeru. Všech 23 hráčů i 10 členů realizačního týmu jsou negativní a mohou v neděli proti Slavii nastoupit,“ uvedla Kvetoslava Kotrbová.

Vzhledem ke každodennímu nárůstu nových případů jihočeští hygienici doporučují preventivní nošení roušek v uzavřených místech s větší koncentrací lidí kvůli ochraně osob v rizikových skupinách. Ze stávajících 160 aktivních případů COVID-19 je jich aktuálně evidováno 44 na Českobudějovicku, 33 na Písecku, 29 na Strakonicku, 21 na Táborsku, 13 na Českokrumlovsku, 11 na Prachaticku a devět na Jindřichohradecku. V porovnání s ostatními kraji z hlediska relativního výskytu COVID-19, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, si jižní Čechy nadále udržují kumulativně se 82,60 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k sobotní 18. hodině) pozici regionu s nejnižším celkovým výskytem COVID-19 v ČR.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 25 746 osob. V povinné karanténě se k sobotní 18. hodině nacházelo 290 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se v sobotu zvýšil o 56 na celkových 6 162,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS MUDr. Jitka Luňáčková.

V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické. V krajském městě najdou odběrové místo v laboratořích Synlab v ulici U tří lvů. Laboratoř Next clinics znovu testuje samoplátce ve stanu u hlavního vchodu do areálu výstaviště v Husově ulici. Odběry jsou prováděny bez předchozího objednání od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 14 hodin. Synlab už testuje také v Českém Krumlově.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v sobotu večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 262 žen a 270 mužů. Z celkových 532 dosud potvrzených případů je 107 z Českobudějovicka, 105 z Prachaticka, 85 ze Strakonicka, 82 z Táborska, 60 z Písecka, 55 z Jindřichohradecka a 38 z Českokrumlovska. Mezi pozitivně testovanými v kraji je kumulativně 32 dětí ve věku do 14 let. 114 nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, 87 v kategorii od 25 až 34 let, 86 v kategorii od 35 do 44 let, 86 v kategorii od 45 do 54 let a 61 v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 66 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.