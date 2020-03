Všech 16 základních škol zřizovaných městem České Budějovice zůstane od středy 11. března 2020 pro žáky uzavřeno. Uzavření se týká i školních jídelen včetně jídelny U Tří lvů. „Nařízení se naopak netýká mateřských škol ani těch, které jsou součástí základních škol, tam bude normální provoz. Informace pro rodiče o zrušení výuky zveřejní ředitelé na webových stránkách školy a na vchodech do škol i do družin a neprodleně také informují rodiče,“ říká k opatřením vlády ČR náměstek primátora Viktor Vojtko.

Reakce rodičů na krok vlády jsou různé. Problém nastane hlavně pro ty, kteří nemají možnost sehnat narychlo hlídání. Mohou sice využít podle vyjádření Jihočeského krajského úřadu možnost, nechat si napsat od lékaře ošetřovné, ale podrobnosti postupu se stále ještě v úterním odpoledni řešily. Podle informací Deníku v úterý odpoledne mají nárok na ošetřovné rodiče dětí do 10 let věku. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová na svém Twitteru připomněla, že rodiče musí v takovém případě zažádat školu o potvrzení.

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení tedy uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

Bližší informace na: https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne

Je ale otázkou, jestli to nebude znamenat i snížení příjmu, což může být ale pro mnohé citelným a hlavně nečekaným zásahem do rozpočtu, jak poznamenala jedna z maminek, vyzvedávající dítě před základkou v českobudějovické Nové ulici. Pro některé maminky, které jsou třeba na mateřské dovolené, se vlastně nic neděje. "Já s tím ale souhlasím. Jsem ze staré školy, pamatuji, jak jsme se učily o moru. Je to mimořádná situace," doplnila vzápětí maminka, která je jinak stejně s dětmi doma.