Koronavirus: Nákupy seniorům přivezou do domu

Nákupy pro lidi starší 60 let až do domu. To je nabídka, s níž ve středu přišel Nadační fond Jihočeské naděje.

Cílem novinky je, aby senioři v následujících dnech zbytečně nevycházeli ven a chránili se před nebezpečnou nákazou. Prostředky na zajištění služby poskytne Nadační fond Jihočeské naděje Martina Kuby. „Koncem března se měla v krajském městě pod hlavičkou našeho nadačního fondu uskutečnit již tradiční TalentAkademie pro nadané studenty. Vzhledem k nařízení vlády jsme se rozhodli tuto akci zrušit. Peníze, které tímto krokem ušetříme chceme v tuto chvíli investovat do skupiny obyvatel, která teď potřebuje největší pomoc," vysvětlil Martin Kuba s tím, že nejrizikovější skupinou obyvatel v souvislosti se šířením koronaviru jsou právě senioři. „Jako lékař, který strávil hodně času na záchrance, vím, že právě taková rozhodnutí zachraňují životy rizikových skupin,“ popsal smysl celé akce Martin Kuba. Telefonní čísla, na nichž lze doručení objednávat:

722 233 500, 721 015 340



Objednávky potravin: od pondělí do neděle mezi 8. a 15. hodinou



Doručování potravin: od pondělí do neděle mezi 12. a 19. hodinou Nadační fond Jihočeské naděje spustil krizovou telefonní linku, na které si českobudějovičtí senioři starší 60 let mohou objednat nákup základních potravin a kurýr jim nákup doručí přímo do domu. Telefonní linka bude v provozu od zítřejšího rána. „Jde skutečně o krizovou preventivní akci, která může snížit počet nakažených a zpomalit šíření viru. Rádi bychom proto touto cestou oslovili i další dobrovolníky, kteří by se k nám chtěli připojit,“ doplnil Martin Kuba. Zájemci o tuto službu zaplatí jen za objednaný nákup, doručení mají zdarma.

