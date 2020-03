"V úterý v 8 hodin ráno jsme se nadšeně sešli se spolužáky a začali řešit poslední detaily plesu, mimo jiné i to, že máme již všechny lístky vykoupené a musíme přiobjednat další. To byl ale zdaleka jen malinký problém oproti tomu, kterému jsme museli čelit o 2 hodiny později. Když jsme četli prohlášení vlády, nikdo tomu nemohl a nechtěl uvěřit," svěřila pocit.

Do té doby o odkladu plesu studenti nepřemýšleli. "Jen jsme o tom vtipkovali, ale když se to během pár minut stalo realitou, bylo to jako zlý sen. Maturitní ples řešíme od začátku školního roku, pravidelně se scházíme a nacvičujeme, finance šetříme už od začátku třetího ročníku, každého z nás vyjde ples na 7000 bez všech šatů, bot a účesů," vyprávěla klavíristka.

Ples budou muset studenti organizovat v podstatě od počátku. "Všechno se bude muset domluvit znovu, kapela, moderátor, fotograf, máme spoustu hodnotných poukazů do tomboly, které mají omezenou trvanlivost," přidala škodu a pozitivně dodala. "Přijdeme o hodně, ale naštěstí máme ve třídě výbornou partu, kterou jen tak něco nerozhodí a zvládneme si poradit i v nejhorších situacích."