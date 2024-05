/FOTO, VIDEO/ Borovanský klášter na Českobudějovicku v sobotu 18. května zahájil letošní výstavní sezonu v duchu: Šaty dělají člověka. Na místo lákaly desítky lidí hlavně oživlé komentované prohlídky Legendárních kostýmů nejen z filmů a pohádek. Program byl skutečně pestrý, Deník byl u toho.

Na 19 kostýmů, které jsou součástí českého národního bohatství, s oživlými vstupy herců z Jihočeského divadla okouzlovalo návštěvníky celé odpoledne. Na své si přišly i děti. „Tváře umouněné od popele, ale kominík to není. Klobouk s peřím, luk a kamizola, ale myslivec to není. Šaty s vlečkou stříbrem vyšívané, ale princezna to není, jasný pane,“ zněla jedna z mnoha zábavných hádanek od průvodkyně Nicolette Hinterhölzové.

Kromě šatů Libušky Šafránkové a Pavla Trávníčka z pohádky Tři oříšky pro Popelku si lidé mohli prohlédnout i další unikátní kostýmy, například z 40 let starého osmi Oskary oceněného filmu Miloše Formana Amadeus, které vytvořil Theodor Pištěk. Ze seriálu Arabela aneb Rumburak králem říše pohádek.Zdroj: Se svolením České televizeTy nejmenší ale bavily hlavně pohádky. Expozice přítomné zavedla i do seriálu Arabela, kde kromě kladných postav našli třeba i oblek čaroděje Rumburaka, kterého ztvárnil Jiří Lábus. Překvapily i barevné kostýmy z černobílé pohádky Pyšná princezna.

Perfektní zážitek

Zejména za pohádkovými postavami vyrazila Míla Kahounová s vnučkou Kačenkou z nedaleké Třebče. „Moc se nám to líbilo, průvodkyně a její poutavé vyprávění. To bylo perfektní a sešla se i skvělá parta lidí,“ hodnotila zážitek. „Mohlo toho být klidně i trochu víc, třeba Zlatovlásku bych si tu ještě uměla představit,“ dodala Kahounová. „Mně se nejvíc líbila Popelka a taky ten kouzelník, ten byl nádhernej a všechny překvapil. Vyčaroval krásnou holubici, kterou jsem si mohla pohladit a také z papírků udělal penízky,“ popisovala s nadšením šestiletá Kačenka.

Bavily také rekvizity z filmu Hrátky s čertem či Císařův Pekař – Pekařův císař, kde děvčata a chlapci šémem dokonce oživovali hliněného Golema, který tentokrát nic neničil, ale v klidu pekl chleba. Podle kulturní referentky Kláry Němcové byl zájem veřejnosti o oživlé prohlídky s kouzelníkem, klavírními variacemi a vystoupením sólistů Jihočeského divadla Josefem Mládkem a Sophií Debou skutečně enormní. Z filmu AmadeusZdroj: Pannonia Ent„Původně jsme měli připraveno pět prohlídek, které se předem vyprodaly . Nakonec jsme mezi ně vtěsnali další čtyři navíc, protože lidé přijeli na místo a chtěli vstupenky,“ vysvětlila s tím, že s průvodkyní pak na trasu vyrazily skupinky vždy asi třiceti účastníků.

Kostýmy pochází z barrandovských ateliérů. „Původně jsme chtěli vystavit jen Amadea, ale kolegyně se starostou, kteří pro ně jeli, se nechali unést a když viděli tolik známých pohádkových postav, vybrali jich celkem devatenáct,“ upřesnila referentka.

Kostýmy od umělců i jihočeských studentů

Šaty dělají člověka, to je heslo celé letošní sezony v Borovanech. „Máme tu v přízemí kláštera také kostýmy od výtvarníků z Jihočeského a Národního divadla, vystavujeme skici Tomáše Kypty i kostýmy od návrhářů Josefa Jelínka, Edity Kodedy Kurkové a Inge Švandové. Vidět lze také práce studentů a studentek ze Střední uměleckoprůmyslové školy svaté Anežky České v Českém Krumlově a Základní umělecké školy v Borovanech,“ shrnula Němcová.

Slavné šaty z pohádek a filmů se v Borovanském klášteře zdrží do konce července. „Na začátku srpna je vyměníme za šaty z filmu Jan Žižka od Petra Jákla, které se k nám nastěhují dočasně kvůli rekonstrukci z Trocnova. Vystavíme je také v rámci výročí 600 let od úmrtí tohoto hejtmana,“ uzavřela Klára Němcová.

Borovany nabízí v létě i další zajímavý program, nejlákavější pro všechny generace bývá oblíbené Borůvkobraní, to se letos koná v sobotu 13. a neděli 14. července.

