Tři sta dva miliony na výměnu starých kotlů za ekologičtější začal Jihočeský kraj zpřístupňovat občanům před devíti dny, kdy spustil třetí kolo kotlíkových dotací z Ministerstva životního prostředí. Jak jsme informovali, server kraje 23. září od 6 hodin atakovaly tisíce Jihočechů, takže se kvůli přehlcení velmi zpomalil, fungoval v omezeném režimu. Žadatelé, kteří se nemohli připojit a žádost vyplnit, byli velmi rozhořčeni.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Vladimir Meluzin

Při prověřování příčin se zpočátku zdálo, že systém mohl být zahlcen tzv. roboty, či podroben nějaké formě vnějšího útoku. Mluvčí kraje Hana Brožková uvedla, že dalšími analýzami ale nebylo nasazení robotů prokázáno: „V žádném případě nezapracovali podnikavci, kteří by prostřednictvím algoritmu byli schopni předstihnout během prvních minut po spuštění podávání žádostí ostatní žadatele tak, že by se na osoby, které podávají žádosti samy, nedostalo.“ V rámci IT systémů kraje bylo zjištěno, že při podávání žádostí byli pravděpodobně aktivní zprostředkovatelé pro poskytování dotací, což je zcela legitimní. Analýza problémů ale pokračuje.