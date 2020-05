Ještě do konce června získají České Budějovice zajímavou říční atrakci.

Rada města na svém jednání 28. května 2020 zadala veřejnou zakázku jednomu dodavateli, a to společnosti PROZAC s.r.o. na koupací mola. Dodání a instalace je do 30. června. Koupací mola usnadní plavcům přístup do vody na obou českobudějovických řekách. Na Vltavě to bude u Meteoru, u Lučního jezu, u tenisových kurtů Libra a v sousedství písečných pláží u Voříškova dvora. Dvě mola budou také na Malši, a to nad Velkým a Malým jezem.