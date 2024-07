Domácká atmosféra dýchne na každého, kdo se přijde vykoupat na letní plovárnu v Hluboké nad Vltavou. A to i přesto, že tu běžně kromě češtiny uslyšíte řadu cizích jazyků. Osvěžení tu hledají vedle místních i mnozí turisté. „Je tu docela klid, jsme mile překvapení,“ ocenili například Christian a Melanie Hoferovi z rakouského Lince, kteří na Hlubokou přijeli především na zámek, ale osvěžení na koupališti jim přišlo velice vhod. Co čekat nejen od zdejších bazénů, jsme zjišťovali také my na vlastní kůži.

Parkování

Hlubocká parkoviště počítají s celodenním parkováním. To v Podskalí přímo naproti plovárně stojí 50 korun. Na centrálním parkovišti zaplatíte 80 Kč, přímo v centru v Masarykově ulici ještě o desetikorunu víc a program si zpestříte procházkou. Přímo u sportovního areálu staví také autobusy, frekvence spojů ale počítá spíše s cestujícími, kteří se přepravují do práce, než s turisty dychtícími po zážitcích. Přímo kolem koupaliště vede také jedna z cyklostezek. Kolo můžete odstavit přímo v areálu plovárny.

Vstupné

Na Hluboké se příliš nevyplatí jít se jen na chvilku osvěžit. V prodeji jsou pouze celodenní vstupenky. Dospělého vyjdou na dvě stovky, děti od 6 let na stovku. Úplně nejmenší návštěvníci do 1 roku věku mohou na plovárnu zdarma, drobotina do 6 let platí 20 Kč. Kdo se ale na koupaliště plánuje vypravit častěji, neměl by váhat s pořízením permanentky na celou sezonu. Dospělí ji mají za 600, děti za 300 Kč. Otevřeno je za hezkého počasí denně od 10 do 19 h. Před cestou na koupaliště to určitě vezměte kolem bankomatu, ani na pokladně ani u okének s občerstvením nelze platit kartou. Pokud si budete chtít nechat cennosti v úschovně, připravte si dvacetikorunu.

close info Zdroj: Deník/Hana Svítilová zoom_in Prošmejdili jsme plovárnu na Hluboké od bazénů až po zázemí.

Zázemí

Hned za vstupní branou najdete kabinky, které skýtají dostatek soukromí i pohodlí při převlékání, chybí tu sice háčky na pověšení svršků, odložit si je ale můžete na velkou lavici. Že neodejdete na pláž ani po koupání na ulici náležitě ustrojení a učesaní, si navíc můžete zkontrolovat v zrcadle. Muži i ženy mají k dispozici i dostatečné množství udržovaných toalet a sprch, vstup do nich je trochu maskovaný venkovním posezením u okének občerstvení.

Pláže

Pokud netrváte na tom, že se budete slunit na zámkové dlažbě dva kroky od bazénů nebo na lavičkách, které lemují celý prostor určený ke koupání, najdete i určitou míru soukromí na prostorném trávníku mezi bazény a řekou. Porost tu v době naší návštěvy nebyl čerstvě posekaný, sem tam bylo podle hromádek hlíny a cestiček těsně pod povrchem znát, že se tu líbí zřejmě hryzcům, ale louka celkově působí udržovaným dojmem, nikde nenajdete ani smítko a naopak si můžete užít i trochu přírodní aromaterapie třeba vedle trsu kvetoucí mateřídoušky. Kdo má už dost slunečních paprsků, najde stín pod stromy nebo pod slunečníky. Koho přestane bavit dovádění ve vodě, užije si na dětském hřišti, u pingpongového stolu nebo zastíněné šachovnice. V prostoru u bazénů je zakázáno kouření, mimo něj jsou pak rozmístěné popelníky, které obsluha stejně jako odpadkové koše pravidelně vyprazdňuje.

Bazény

I přes tropické teploty posledních dní se můžete těšit na příjemně chladivou čistou vodu. Koupaliště nabízí velký bazén s tobogánem a šesti masážními lůžky. Jeho součástí jsou plavecké dráhy i startovací bloky, i ty ale drtivá většina návštěvníků využívá spíš ke zchlazení, dovádění a hrám ve vodě než k plavání. Za slunného prázdninového odpoledne tu neuděláte víc než pár temp a nacvičíte slalom mezi lidmi, kteří se po bazénu pohybují všemi směry. Nejmenším dětem je vyhrazený mělký malý bazén se velmi žádanou skluzavkou a vodním hříbkem. Všechny atrakce jsou zahrnuté v ceně vstupenky na plovárnu.

Občerstvení

Přišel hlad nebo žízeň? S tím si poradí zdejší občerstvení. Za příznivou cenu tu koupíte nealkoholické i alkoholické nápoje, kávu a pošmáknete si třeba na pizze. To vše si vychutnáte u venkovního posezení pod slunečníky.

Bezpečnost

Ostrůvek mezi vodními plochami je jako stvořený pro místní plavčíky. Mají odtud dobrý rozhled a nepřetržitě sledují všechny, kdo se koupou. Jsou připraveni zasáhnout i ošetřit případná drobná poranění. Základní pravidla bezpečnosti navíc připomíná i hlášení místního rozhlasu. Kdo by měl obavy nechávat v areálu bez dozoru zejména cennější osobní věci, může využít služeb úschovny. Obsluha za ni vybírá dvacetikorunu a svěřené zavazadlo vydá majitelům zpět oproti smluvenému heslu.