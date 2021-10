Zdroj: Deník

Tentokrát v seriálu Deník na návštěvě zavítala redakce do Vitína.

Na návsi na první pohled vedle kapličky upoutá historický objekt kovárny, která byla postavena v roce 1833. Před časem ji obec zrekonstruovala, ale stálo to hodně úsilí.

„Stará kovárna měla 53 majitelů. Od roku 2006 do roku 2010 jsem vykupovala podíly. Po jednom jsme měli také my a stát, ten počkal, až jsme zůstali jen my a on. Jeden podíl jsme dokonce získali až dražbou. Majitelé podílů byli například až v USA, v Německu a většina na severu Čech. Někteří svůj podíl i darovali nebo směnili. A když jsme všechno získali, čekali jsme zase jeden a půl roku, než nám odbor památkové péče povolil opravu kovárny a demolici starého baráčku, který stál vedle kovárny,“ líčí peripetie kolem obnovy objektu starostka Jitka Havlová.

Zahrada byla zarostlá. „Teď je tam parčík a jsem docela pyšná, jak se to povedlo. Náklady na opravu kovárny byly 400 000 korun, obdrželi jsme dotaci od kraje 80 000 korun, jinak jsme vše platili ze svého,“ dodává vitínská starostka s tím, že památka nezahálí. „Již jsme měli v letošním roce třetí Muzejní noc při níž hostoval v kovárně umělecký kovář, děti pobavilo divadlo a po celou dobu vystupuje kapela. Děti nám v kovárně stojí do jedenácti večer frontu na to, aby si mohly vykovat hřebík,“ popisuje jednu z oblíbených akcí Jitka Havlová.

Kovárna má otevřeno i při setkání rodáků, které se koná ob rok. To poslední bylo před několika týdny. „Vloni jsme museli setkání zrušit kvůli covidu. Letos jsme přitom odhalili i pamětní desku u lípy, která se nachází mezi obecním úřadem a kovárnou,“ připomíná starostka. Slavnostnímu odhalení dodala působivý ráz salva, o kterou se postarali členové spolku Jedenadevadesátníci, příznivci historie, kteří pocházejí z regionu a připomínají pěší pluk kdysi sídlící v Mariánských kasárnách v Českých Budějovicích.

Stromy u kovárny byly původně vysazeny čtyři a podle historika Jana Ciglbauera tvořily tzv. Jubilejní sad. Ty se vysazovaly 17. dubna 1908 u příležitosti 60. výročí panování Františka Josefa I. Účastníci setkání si mohli prohlédnout i hasičskou zbrojnici. Jezdí až z Moravy, Pardubic, Prahy i z Chebu. Z Hranic na Moravě přišlo i poděkování…

„Děkuji Všem, kteří se na přípravě a konání této akce podíleli. Odjížděl jsem zpět na Moravu, a přestože mě čekalo osmihodinové cestování v rozpáleném vlaku, velmi příjemné vzpomínky na průběh celého dne i na lovecké přátele Hubertova cechu mi vše vynahradily. Téměř šedesát let na Moravě – duchem stále VITIŇÁK,“ napsal starostce Václav Tušl, jistě i za další spokojené rodáky.