Je ale otázkou, jestli by se v budějovickém zastupitelstvu našla dostatečná vůle k prodeji.

Město se zdráhá dál podporovat chod letiště, protože příspěvek Budějovic, který letos činí 25 milionů korun, by se měl příští rok zvednout na více než 70 milionů korun. Způsobů, jak se platbě vyhnout je více. „Ve hře jsou různé varianty,“ říká Jiří Svoboda.

Pro město by ale prodej podílu ve zmíněné akciové společnosti mohl být přijatelnou možností.

Problém je v tom, že město a kraj sice napůl vlastní akciovou společnost, která se stará o chod letiště, ale nemovitosti v areálu v drtivé většině patří kraji. Pokud by tedy město jen tak odmítlo dál přispívat, může akciová společnost skončit třeba v insolvenci. Město tím ale podle Jiřího Svobody nic nezíská, protože akciovka má minimální majetek. Nemovitosti by zůstaly kraji bez ohledu na osud akciovky.

Osobně je proto primátor, za splnění několika podmínek, nakloněn řešení, které včera navrhli zástupci kraje. Budějovice by mohly svůj podíl v akciovce kraji prodat. K návrhu by se teď měly vyjádřit politické kluby městského a krajského zastupitelstva.

Otázkou ale zůstává cena. „Nabídka je kompletní, až když je jasná cena, a to je ještě běh na dlouhou trať,“ říká Jiří Svoboda. „Ideální je dostat nazpátek to, co město do chodu letiště vložilo, ale to je samozřejmě nereálné,“ vidí určité mantinely pro vyjednávání Jiří Svoboda. Třeba letos je příspěvek města na chod letiště 25 milionů korun.

Podle informací Deníku padla ze strany kraje nabídka na částku v řádu desítek milionů korun za budějovické akcie v letištní akciovce.

Více variant, jak situaci řešit, existuje i podle náměstka hejtmanky Josefa Knota. Do hry přitom vstupuje i to, že kraj nyní hledá strategického partnera pro budoucí rozvoj letiště a bude nutné najít i nového ředitele akciovky po odstoupení Ladislava Ondřicha.

Poradci, kteří pomáhají kraji s hledáním strategického partnera, třeba doporučili, aby vlastníkem akciovky byly jen město nebo kraj, kvůli jasnějším vztahům.

„Debata je o částce, nepadla shoda,“ říká však ke klíčové otázce případné majetkové změny i Josef Knot.

V hledání strategického partnera by mělo být jasněji do konce října. Zatím není jisté, jestli by šlo o případný pronájem areálu nebo nějakou formu podílu na vlastnictví.

Město a kraj naplánovaly další jednání o letišti už na 9. září.