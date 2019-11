Tato soutěž běžela ve vysílání Jihočeské televize jako součást kampaně „Kolik varování ještě potřebuješ“ a na sociální síti. Cílem kampaně, na které Jihočeský kraj spolupracuje s Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje, je snížení dopravní nehodovosti v našem regionu.

Ředitel Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje Luděk Procházka sleduje statistiku nehodovosti kraje. „My jsme si mysleli, že tragické dopravní nehody nám tu způsobují řidiči ze zahraničí a on byl opak pravdou. Tak jsme si řekli, co pro to uděláme,“ sdělil.

Soutěžící měli odpovědět například na otázky: Od kolika let se smí dítě pohybovat v silničním provozu na kole samo? Musí mít řidič zapnutý bezpečnostní pás při couvání?

Na prvním místě se umístil Pavel Ševčík, který z rukou hejtmanky Ivany Stráské převzal bezpečnostní kameru. Druhé místo vyhrála Jaroslava Hronzová a třetí místo získala Pavlína Tancerová Fürstová.