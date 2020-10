Zavřené školy a rodiče malých dětí doma na ošetřovném, i to může zamávat se stavy zaměstnanců jihočeských nemocnic, kterým se kvůli přibývajících pacientům s covidem napínají kapacity. Kraj proto otevře „krizové“ školy a školky pro děti zdravotníků, stejně tak vytipoval volné budovy, které by odlehčily zatíženým nemocnicím.

Nemocnice České Budějovice. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jana Zuziaková

„Otevřeme krizové školy a školky, které budou v provozu od časného rána do pozdního odpoledne,“ vysvětlila hejtmanka Ivana Stráská po úterním zasedání jihočeského krizového štábu. Školy a školky můžou být, podle potřeby, otevřeny ve všech obcích s rozšířenou působností, kterých je v kraji sedmnáct, v Českých Budějovicích by jich mělo být po dvou. „Krizové plány s tím počítají a týká se to celé krizové infrastruktury, což jsou kromě zdravotníků také hasiči, policisté nebo pracovníci v sociálních službách. Postarají se i o děti do dvanácti let, i o jedenáctileté děti se rodiče bojí, tam by problém neměl nastat,“ říká.