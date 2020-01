Širší vozovka a samostatná cyklostezka – tak má v budoucnu vypadat Plavská silnice mezi Českými Budějovicemi a Novým Roudným. Kraj a město připravují společnou investici, která by výrazně vylepšila dopravní poměry na komunikaci, která už dlouho svými parametry nevyhovuje zvýšeným nárokům dopravy v posledních letech.

Podle radního jihočeského kraje Jiří Švece by rekonstrukce silnice mohla začít ještě v prvním pololetí letošního roku. Rada kraje už chystá vyhlášení výběrového řízení na stavebníka. „Komunikace je úzká a nebezpečná,“ říká Jiří Švec s tím, že když se zde vyhýbají autobus s osobním automobilem, je to na hranici možností silnice. Přitom slouží i cyklistům a dokonce i chodcům. Podle Jiřího Švece kraj očekává náklady v řádu desítek milionů korun, ale cenu by mělo ukázat až výběrové řízení. Úpravy začnou za železničním přejezdem u areálu policie a vylepšeny budou i autobusové zastávky. Rozšíření má činit sedm a půl metru. V následných etapách chce kraj upravit i další části komunikace směrem k Roudnému.

České Budějovice se budou na akci podle náměstka primátor Viktora Lavičky podílet financováním cyklostezky, připraveno mají zhruba 15 milionů korun. „Jakákoliv cyklostezka, která spojí město s okolními obcemi je vítaná,“ zdůrazňuje Viktor Lavička s tím, že podobně se chce město spojit třeba se Včelnou.