Linec/České Budějovice - V jihočeskou vesnici s nabídkou gastronomie, tradičních řemesel, folklorním programem a turistickými informacemi se na tři dny proměnilo centrum Lince. Hlavního města spolkové země Horní Rakousy. Stalo se tak v rámci tradičních jarních slavností, kde je Jihočeský kraj hlavním hostem.

Přehlídka toho nejlepšího z jižních Čech se tu začala servírovat ve čtvrtek 16. a potrvá do soboty 18. května. „Hlavním cílem projektu je ukázat našim jižním sousedům, jak obrovský a atraktivní turistický potenciál mají na dosah ruky, kousek za hranicemi v jižních Čechách. S Rakušany jsme těsně spjati historicky. Například první koněspřežní železnice na evropském kontinentu směřovala z Českých Budějovic do Lince. Nicméně podle analýz návštěvnosti nepatří naši jižní sousedé mezi nejčastější hosty našeho regionu. To bychom chtěli změnit, protože jim máme určitě co nabídnout. Zaměříme se přitom na to nejcennější, čím se náš kraj může prezentovat. Na nesmírný potenciál v oblasti cestovního ruchu,“ uvedla hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská, která při slavnostním zahájení přilepila hornorakouskému hejtmanovi Thomasu Stelzerovi na kabát samolepku s nápisem Heute bin ich Südböhme! – Dnes jsem Jihočech!