A Jihočeský kraj nyní chystá i projekty na další cyklostezky. Jedna má vést ze Zlaté Koruny do Boršova nad Vltavou. Nabídla by nové kilometry příjemného cestování podél řeky. Podle Dariny Bosákové ze Včelné by jistě byla využívaná. „Bylo by to fajn,“ říká k plánované trase Darina Bosáková a upozorňuje, že teď se dokončuje cyklostezka z Boršova nad Vltavou do Plané. A z Plané se už dnes dá po cyklostezce jet až do Českých Budějovic.