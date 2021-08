Peníze podle mluvčího Krajského úřadu Jihočeského kraje Davida Hockeho využije výhradně k opravě mostů na silnicích II. a III. třídy. Jejich seznam schválili ve čtvrtek 29. července krajští radní.

„Jihočeský kraj má smluvně poskytnutou dotaci z rozpočtu SFDI 2021 na silnice II. a III. třídy ve výši necelých 308 milionů korun. Teď k této částce získáváme dalších více než 80 milionů. Jsou to peníze, které půjdou výhradně do oprav jihočeských mostů,“ řekl náměstek hejtmana pro finance Tomáš Hajdušek.

Kde se dočkají

Ten také upřesnil, které mosty se dočkají oprav. „Je jich celkem sedm. Přímo v gesci Jihočeského kraje je stržení a výstavba nového mostu za Kloužovicemi na Táborsku, který vede přes Velmovický potok. Stržen a nově postaven bude také most v Zářičí u Mladé Vožice na Táborsku, stejně jako most 145-023 vedoucí přes Volyňku ve Vimperku. Most u Řepického rybníka na Strakonicku bude opraven,“ nastínil Hajdušek.

Dvacet milionů korun z výše uvedené dotace připadne Správě a údržbě silnic JčK. „Za tyto peníze opraví například mosty v Potočné na Jindřichohradecku, Bílině a u obce Vlastec přes Křenecký potok na Písecku a most u obce Vřesce na Táborsku,“ upřesnil Hajdušek a dodal, že tuto část dotace ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. Opravy povedou podle Hajduška ke zvýšení bezpečnosti i komfortu cestování po krajských komunikacích.