Lidé si mohou odnést knihy ze stanu na náměstí Přemysla Otakara II. nebo navštívit některý z programů - autorská čtení, koncerty, přednášky nebo divadlo. Plný dvorek kavárny Kabinet CB, bývalé literární kavárny Měsíc ve dne, naslouchal vyprávění Aleše Palána o toulání, šumavských samotářích, ženách s těžkými osudy i o zkušenostech, které úspěšný spisovatel během desítek let získal a rád se o ně podělí s ostatními.

Ve středu začal v Českých Budějovicích festival Literatura žije, který potrvá až do soboty.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.