Už za čtrnáct dnů, v sobotu 11. listopadu v Kempu Pod Hrází ve Vyšším Brodě, odstartuje letošní sezóna „krampusáků“, alespoň pro skupinu Krampax X Vyšší Brod. „Letos bude krampus lauf bez vstupného, resp. s dobrovolným vstupným, a přijede jedenáct skupin a přes dvě stě masek,“ přiblížil vedoucí skupiny, Kapličák Miroslav Horčic.

Krampas Lauf Vyšší Brod 2021 | Video: Se svolením města Vyšší Brod

„Tahle maska je moje, tahle přítelkyně, tuhle má můj brácha, tuhle mamka, tuhle kamarád z Velešína. Nemají je kam dát, tak je tu máme takhle vystavené,“ provádí malou expozicí masek, které má zavěšené na zdi v obýváku, Miroslav Horčic (25). „Jsou vyřezané ze dřeva, z alpské borovice nebo z lípy. Některé jsou z jednoho kusu, jiné lepené, uvnitř jsou vypolstrované. A rohy jsou buď pravé, nebo to jsou odlitky. Ceny jsou různé, já nedávno kupoval jednu za 1300 euro.“

Masky nejsou žádná levná záležitost. Ale jelikož je to vášeň, stejně jako všechno kolem krampusů, je třeba obětovat nejen peníze, ale i čas a energii. „Ale určitě tenhle koníček není výdělečná činnost. Většinou dostaneme jídlo a pití, organizátoři se snaží zaplatit alespoň projetý benzín.“

Masky pocházejí z Rakouska, buď přímo od řezbářů, nebo přes bazar. „Ty nejnovější máme od výrobců Mitterer Masken a Motes-Masken. U nás dělá krásné masky třeba Petr Vališ z Vodňan, opravdu nádherné,“ přiblížil „vrchní čert“ skupiny Krampas X Vyšší Brod.

„Naši skupinu založili v roce 2019 dva kluci z Dolního Dvořiště, začalo to na bázi českých čertů. Pak jsme se chodili koukat na krampusáky v Kaplici (tam už se krampus lauf nekoná, pozn. red.) a řekli si, že by se nám to líbilo, a postupně se na skupinu nabalovali další členové,“ popsal vznik Krampax X. „Začali jsme shánět masky a v Rakousku, tam je prostě umí. Dřív jsme měli jiné a postupně jsme se dopracovali k těmto, jsou podle mého cennější a hlavně jsou lehčí a pohodlnější.“

Skupinu Krampas X Vyšší Brod vede Miroslav Horčic (na snímku).Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Karel Vít, který skupinu vedl původně, se později odstěhoval a na vedení už neměl čas. „S ostatními členy jsme se domluvili, že to převezmu. A já osobně jsem do toho strašně zapálený, úplně tím žiju,“ svěřil se Miroslav Horčic. Skupina pořádá už zmíněný Krampus Lauf Vyšší Brod, ve spolupráci s městem, a zúčastní se více dalších krampus laufů po celém Česku, zavítají i do Rakouska a Německa.

Letos je čeká víc než deset laufů. „Před pár dny jsme se dozvěděli, že pojedeme i do Sokolova, což je celkem dálka. A poslední akce bude 30. prosince v Eisensteinu, německé Železné Rudě.“ V současné době funguje má skupina čtrnáct aktivních členů a postupně se rozrůstá a vylepšuje.

V sobotu je výlov v Boleticích. Kolik tam dáte za ryby a za maso? Podívejte se

Ve Vyšším Brodě budou připravené bariéry a trasa laufu bude mít kolem 300 metrů. „Sjíždí se na nás lidé zblízka i zdaleka. Letos přijede jedenáct skupin, od nás i ze zahraničí, např. Pekelníci z Vlašimi, Dragon Krampus Český Krumlov, Krampus Vodňany, dvě skupiny z Freistadtu. a v laufu půjde přes dvě stě masek, krampusů, andělů a dalších. Bude i laserová a světelná show, kterou domlouvá město, resp. odbor kultury. „Areál bude otevřený od čtyř hodin, v pět začíná doprovodný program, bude tam DJ a světelná show a v šest začíná lauf, zahajuje ho naše skupiny,“ uzavřel Miroslav Horčic.