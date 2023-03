Život ženy v každém období má své kouzlo, které se do svých fotografií snaží vtisknout Martin Skřivánek. Výstavu jeho prací Women je možno od čtvrtka 16. března zhlédnout v budově budějovického rozhlasu v ulici U Tří lvů.

Snímky žen - mladých i starších - objektivem Martina Skřivánka vystavuje budějovický rozhlas. | Foto: Martin Skřivánek

Fotografovat chtěl Martin Skřivánek odjakživa, ale k příslušnému studiu nebyly ty správné konexe. Nějaký čas se proto věnoval práci u spojů, vyučil se a pak dálkově dodělával výtvarnou školu. Ve volném čase se fotkám věnoval naplno. Se stejně postiženými kamarády a výtvarníky pořádali akce nabité prací, poznáváním a výměnou zkušeností.

Profesionálně začal pracovat po revoluci a věnoval se produktové fotografii. Také hodně cestoval a vystavoval po celém světě. Je držitelem mnoha prestižních ocenění. Za svou činnost v letech 1990 - 2021 dostal v Americe cenu Photographic Society of America a ve Francii Fédération Internationale de l'Art Photographique. Na salónech v Česku, USA, Indii, Thajsku a Slovensku získal téměř 35 cen a čestných uznání za fotografie a grafiky. Věk nehraje žádnou roli. Každá žena se dá nafotit zajímavě a půvabně, říká Martin Skřivánek.Zdroj: Archiv autora

Nyní se kromě produktové, scénické a portrétní fotografie věnuje workshopům, které pořádá ve spolupráci s Robertem Vanem. "Dělám jich zhruba přes dvacet ročně, ať už s Robertem nebo sám. Konají se po celé republice a obvykle jsou zaměřené na portrét, glamour, módu, umělecký akt a scénické focení. Kromě možnosti se něco naučit je to také příležitost, jak fotografy sbližovat," uvádí. "Snažíme se, aby každý workshop byl originální, ať už lokalitou či tematickým zaměřením. S Robertem se věnujeme platinotypii. To je ojedinělá metoda, jejíž postup a technologie jsou hodně podrobné a zajímavé. Výsledek opravdu stojí za to. Zájem o naše workshopy je velký, a to nás velmi těší. I v covidové době jsme žádný nerušili," dodává.

Na vernisáži 16. března od 17 h v galerii budějovického rozhlasu zahraje Náhlá Změna - Monika Vodičková a Luboš Hrdlička.

Loni v květnu se měla akce konat na letišti v Plané u Budějovic. Kvůli situaci na Ukrajině zde ale bylo zřízeno centrum pro uprchlíky. Na poslední chvíli se podařila domluva na letišti v Hosíně. "I přes velkou nepřízeň počasí byl workshop výborný, zájem obrovský, a tak ho teď v květnu děláme na Hosíně znovu," vysvětluje.

Věčné téma, kterým žena je, láká Martina po celou dobu jeho fotografické a výtvarné činnosti. Ženská krása je podle něj přirozená a právě krása jako taková se má odhalovat ve všem. Věk nehraje žádnou roli, každá žena se dá nafotit zajímavě a půvabně. Důležité je zachytit okamžik, který vyjádří osobitost objektu. "Fotky na budějovické výstavě zachycují nejen ženskou krásu, ať už v mladším věku či ve stáří, ale také příběhy. V průběhu celého mého tvůrčího období byla vytvořena série fotografií Od pasu pod názvem Příběhy z ulice. Tyto fotopříběhy jsou stále doplňovány o nové snímky. Vznikly v italské Veroně, Benátkách, ale také v Praze, Bratislavě a na Ukrajině," uzavírá Martin Skřivánek.

Monika Vodičková