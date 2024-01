V Českých Budějovicích lidé v minulém roce opět štědře podpořili charitativní sbírky. Přispěli celkem částkou přes dva miliony korun. Jedna z mateřinek na sídlišti Máj se proměnila k lepšímu. Primátorka Českých Budějovic Dagmar Škodová Parmová pozdravila prvního občánka roku 2024. V Metropolu chystají cestovatelskou přednášku a v Domě umění novou výstavu.

Vítání prvního občánka Českých Budějovic roku 2024. | Foto: archiv magistrátu města České Budějovice

Mateřská škola K. Štěcha na českobudějovickém sídlišti Máj prošla rekonstrukcí. Mateřinka, kam dochází přes 300 předškoláků, prošla výraznou proměnou k lepšímu. „Na konci roku 2023 jsme dokončili rekonstrukci mateřské školy za více než 80 milionů korun. Jsme moc rádi, že se to povedlo. Máme zde nová okna, fasádu, vzduchotechniku, dále nový otopný systém, elektroinstalace a hromosvod. Věřím, že snížíme energetickou náročnost a bude to celkově příjemnější místo pro naše děti,“ prohlásil k opravě náměstek primátorky Petr Maroš, který má v Českých Budějovicích na starosti městské investice.

Příjemnou novinkou je i zelená střecha, která bude ochlazovat své okolí a zlepší výhled obyvatelům okolních paneláků. Město na rekonstrukci čerpalo dotaci 25,2 milionu Kč na zateplení a rekuperaci z Operačního programu Životní prostředí. České Budějovice v nejbližších letech plánují opravy, modernizace nebo rozšíření budějovických škol a školek za 1,2 miliardy Kč.

První miminko

První letošní miminko narozené v Českých Budějovicích, Honzíka Lacinu a jeho maminku Olgu, navštívila primátorka Dagmar Škodová Parmová. „Svým rodičům jsi se postaral hned na úvod Nového roku o veliké překvapení, protože tvůj příchod čekali až v polovině ledna. Maminka měla ještě v plánu navštívit kadeřníka a i jiné zkrášlovací služby, aby se ti líbila, ale tvá zvědavost zjistit, jak vlastně vypadá, byla mocnější a hlavně rychlejší. Nevím, jestli ti to nasazení vydrží, ale věř, že jsi dokázal nám všem 1. ledna udělat velikánskou radost. Přeji ti hodně lásky, ať ji pociťuješ každý den! Víš, narození dítěte je sice někdy trošku složité, ale patří k tomu nejpěknějšímu, co lidi může potkat. Sama mám tři děti, tak vím, o čem mluvím. Představ si, že tvoji maminku jsem chvíli učila, když byla vysokoškolskou studentkou, ale to žádná z nás samozřejmě netušila, že se za pár let setkáme znovu,“ promluvila s úsměvem k miminku primátorka a maminka souhlasně kývala. Brášku pozdravila i jeho starší sestřička Kačenka a tatínek Jan.

V Domě umění Modely a konstanty

V českobudějovickém Domě umění na náměstí Přemysla Otakara II. začne příští týden nová výstava. „Srdečně zveme na první letošní výstavu. Zahájení se koná ve středu 10. ledna od 18 hodin,“ uvedl kurátor výstavy Petr Vaňous.

Ondřej Přibyl představí své práce v expozici, která ponese název Modely & konstanty. Akce se koná v Galerii současného umění a architektury v Domě umění města České Budějovice. Výstava trvá od 11. ledna do 18. února 2024. Ondřeje Přibyla charakterizuje Petr Vaňous jako experimentujícího vizuálního umělce, který využívá fotografické médium v rozporu s jeho primární funkcí - užitností. „Nesleduje množící reprodukční funkci média, nýbrž jedinečnost jeho okamžité obrazové konstituce. Foto-cesty, ať už jakékoliv, mu umožňují pracovat s otisky věcných stavů,“ doplnil Petr Vaňous.

Veřejné sbírky občané podporují

Sčítání všech veřejných sbírek na území Českých Budějovic skončilo jako obvykle na přelomu roku a za loňský rok vyneslo částku 2,3 milionů korun. „To je úžasná suma peněz. Budějčáci mají dobré srdce a je v nich kus samaritánství. Moc děkuji všem, kteří kolem kasiček jen tak neprošli, ale věnovali jim pozornost,“ říká primátorka Dagmar Škodová Parmová. Tradičně vysokou podporu má Tříkrálová sbírka, která začala v našem městě v úterý 2. ledna 2024. Ta loňská vynesla téměř 400 tisíc korun. „Velké přízni se těší také denní stacionář centra Arpida s rekordním výnosem 574 tisíc, Bazalka s částkou 342 tisíc, Společnost pro ranou péči, která získala 153 tisíc i Autis centrum s příspěvkem 107 tisíc korun,“ dodává primátorka.

V Metropolu na daleký sever

Dne 15. ledna se od 17 hodin koná v Metropolu jeden z mnoha zajímavých lednových programů. Tentokrát to bude na Malé scéně cestovatelské vyprávění o Faerských ostrovech. Václav Bacovský popíše Faerské ostrovy jako drsný i krásný sever. Ostrovy leží na půl cesty mezi Skotskem a Islandem. Na malém souostroví žije více ovcí než lidí. Odtud i jméno Ovčí ostrovy. Příznačný název, který ovšem nic nenapovídá o tom, jakou nádheru zde spatříte. Pravidelné srážky zavlažují strmé stráně a kopce, vytvořené vulkanickou činností. Výsledkem je neuvěřitelně sytě zelený koberec trávy, pokrývající roztodivně zvlněnou krajinu. Takovou jinde na světě neuvidíte!

Ledovce vytvořily hluboké fjordy a táhlá údolí s mnoha potoky, kaskádami a vodopády na jejich úbočí. Na dvou místech lze pozorovat až 700 metrů vysoké kolmé útesy obydlené ptačími koloniemi. Nejsympatičtější jsou jednoznačně barevní papuchalci. Na celkem 18 ostrovech je dodnes omezená turistická infrastruktura. Proto se tomuto autonomnímu území spadajícímu pod Dánsko zatím vyhýbal masový turismus. O tom všem se více dozvíte v Metropolu. Bližší informace včetně cen vstupného najdete k jednotlivým programům na webu kulturního domu.