Slavnostní přijetí úspěšných studentů na budějovické radnici. Druhá zleva primátorka Dagmar Škodová Parmová. | Foto: Magistrát města České Budějovice

V sobotu 3. června se bude v Nesměni slavit, protože před 110 lety byla otevřena obecní škola. V roce 1993 se potom zakládá Nadace obce Nesměň, která později musela být přejmenována na Nadační fond obce Nesměň. Právě nadační fond s partnery akci pořádá. V programu nebude chybět muzika ani občerstvení. Hlavně se ale jedná o příležitost k setkání dávných přátel. „Srdečně jsou zváni rodáci, školáci, občané a přátelé Nesměně," říká za organizátory Jaroslav Pardamec. "Pozvánky s programem budou rozesílány všem, na které máme kontakt. Prosíme ale čtenáře, aby informovali také své přátele, protože nemáme na všechny rodáky a bývalé školáky kontakt," dodává Jaroslav Pardamec s tím, že program akce bude i na www.nesmen.cz.

Zápisy dětí do jeslí pro školní rok 2023/2024 se uskuteční v Budějovicích od 22. do 24. května. Celková kapacita v jesličkách E. Pittera, K. Štěcha a Čéčova je 127 míst, bývají zpravidla zaplněna. Rodiče projevují zájem i o nabízené krátkodobé hlídání svých potomků, které je také možné. Rodiče musejí osobně donést vyplněnou přihlášku na adresu školy.

Pozvání na radnici

Studenti budějovické střední průmyslové školy automobilní a technické uspěli v celostátní soutěži Autoopravář Junior 2023. V kategorii Autotronik získal 1. místo Vladimír Hoch, druhou pozici v kategorii Automechanik obsadil David Masár a čtvrtá příčka ve stejné kategorii patří Aleši Novotnému. Studenti dostali také pozvání na budějovickou radnici. „Ráda jsem úspěšné studenty pozvala na radnici, abych jim mohla osobně blahopřát. Svými výkony v početné konkurenci obstáli se ctí a vzorně reprezentovali nejen svoji školu, ale i naše město. Nikdy není od věci vědět, kdo je v případě servisu vozidla nejlepším v oboru,“ uvedla s úsměvem primátorka Dagmar Škodová Parmová.

V soutěži poměřující odborné znalosti a dovednosti automobilových oborů se o vítězné trofeje ucházelo v kategorii Autotronik na 1050 žáků, soutěžících automechaniků pak bylo dokonce třikrát více.

Architektonické ohlédnutí

Na středověký hrad do městské knihovny v Soběslavi jsou zváni příznivci architektury. Bude se zde konat 2. června od 17 hodin vernisáž výstavy „Ohlédnutí za tvorbou Ateliéru Kročák – architekt“. "Jedná se o představení některých vybraných akcí, které zpracovával náš ateliér v průběhu 32 let své existence, a drobnou výstavu několika realizací a návrhů," doplnil Jaromír Kročák.

Výstava potrvá do 3. července ve výstavních prostorách věže Hláska. "Je to drobné ohlédnutí a zároveň ukončení jedné mé životní etapy," doplnil Jaromír Kročák s vysvětlením, že loni ukončil svoji činnost v oboru a ateliér rozpustil. Architekt připojil, že všechny zájemce rád v Soběslavi přivítá.

Pro cesty na kole

Rada města Budějovic schválila poskytnutí neinvestiční dotace pro spolek CykloBudějovice na květnovou akci „Do práce na kole“ pod záštitou primátorky. “Jsem ráda, že se České Budějovice pravidelně připojují do této celorepublikové a velmi oblíbené kampaně. Naše krásné město leží téměř na rovině, proto jízda na kole není vyčerpávající, ale naopak příjemná. Máme tady devět cyklostezek, které vedou i do okrajových částí. Pokud se lidé rozhodnou pro zelené kilometry cestou do práce, zcela jistě se vyhnou případné dopravní zácpě, hledání parkovacího místa i spolucestujícím v autobusech. Nově se letos počítají i koloběžky, běh a pěší chůze. Vhodné jsou zkrátka všechny alternativy bez nafty a benzínu,“ říká primátorka Dagmar Škodová Parmová. Loni se do budějovické kampaně aktivně zapojilo 800 lidí. Organizátoři věří, že letos tuto hranici překonají.

Momentky přestěhují z radnice do ulic

Diecézní centrum pro rodinu Pastoračního střediska při Biskupství českobudějovickém uspořádalo ve spolupráci se Spolkem Most-České Budějovice a statutárním městem České Budějovice výstavu Momentky naší rodiny. Velkoformátové fotografie byly vystaveny v rámci květnového Týdne pro rodinu.

Cílem výstavy je připomenout, že pro většinu lidí bývá rodina a vztahy v rodině na prvních místech jejich hodnotového žebříčku. "Bohužel často vidíme, že spokojených rodinných vztahů dosahuje v životě málo lidí. To vede k tomu, že mnozí dnes nemají odvahu vstoupit do exkluzivního a celoživotního vztahu s jednou osobou. To se snažíme změnit. Proto jsme se rozhodli využít 15. ročníku Týdne pro rodinu, který se každoročně snaží široké veřejnosti ukazovat krásu a hodnotu rodiny a manželství a ukázat lidem, jak se žije v křesťanských rodinách. Našim příspěvkem k Týdnu pro rodinu, který je od 13. do 21. května, je vyhlášení a realizace fotografické soutěže a následné výstavy s názvem Momenty naší rodiny, ve které chceme ukázat autentický každodenní život, krásu a jedinečnost rodiny," uvedli k akci organizátoři.

Kandidáty na krále majálesu poslali na Černou věž a Kleť. Dělali i klauny

Výstava se koná ve výstavní síni radnice na náměstí Přemysla Otakara II. do 19. května. Po ukončení výstavy bude možnost vidět 12 fotografií v rámci celoměstské výstavy na různých místech v Budějovicích do 12. června. Fotografie byly vybrány tříčlennou komisí z velké množství profesionálních fotografů Spolku Člověk a víra, kteří se do soutěže přihlásili.

Na Bobr fest vyrazí Bardotka

V sobotu 20. května se v Novém Údolí na česko-bavorské hranici koná akce Bobr Fest, což je přátelské posezení na hranici s hudbou, občerstvením a dalším programem.

Zároveň bude z Budějovic do Nového Údolí vypraven zvláštní vlak Modrý Expres vedený muzejní dieselovou lokomotivou bardotka s vozy z vlaků EuroCity. Od 12 hodin bude hrát hudba k tanci i poslechu a otevřené bude i malé muzeum na hranici. Modrý Expres vyjede v 9.26 hodin z Budějovic, odpoledne vyrazí z Nového Údolí zpět. Dojezd do Budějovic je naplánován na 19.18 hodin, ve vlaku platí tarif Českých drah.