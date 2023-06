Studenti středních škol ukázali co dovedou v českobudějovickém Metropolu. Plynaři ukončili dříve své práce v ulici U Černé věže. Teplárna České Budějovice získala výborný rating. V nových prostorech ZŠ Nová otevřeli Krizové centrum.

Nové Krizové centrum v Českých Budějovicích bylo otevřeno v ZŠ Nová. | Foto: magistrát města České Budějovice

Plynaři skončili v českobudějovické ulici U Černé věže o dva dny dříve. Zahájení samotné rekonstrukce frekventovaného mostu v ulici U Černé věže předcházela výměna plynovodu. „Plynaři ze společnosti EG.D už ji dokončili, před i za mostem je už osazen nový NTL,“ říká k současnému stavu Tomáš Kubeš, vedoucí odboru správa veřejných statků. Nyní zahajuje vlastní obnova mostu.

Vysoký rating pro teplárnu

Nejvyšší ratingové hodnocení AAA Platinum získala městská Teplárna České Budějovice. Stalo se tak podruhé v novodobé historii. Udělila jí ho nadnárodní firma Dun & Bradstreet na základě splnění přísných kritérií hodnotících kondici firem. „Dosažené vysoké úrovně kredibility si velmi ceníme. Splňovat daná kritéria v době doznívající covidové pandemie, nástupu energetické krize a především pak při probíhající transformaci teplárny podle vlastníkem schválené Strategie pro zelené město, bylo a je velmi náročné,“ říká Tomáš Kollarczyk, místopředseda představenstva.

A dodává, že pro zákazníky, ať již jde o domácnosti, firmy či instituce, se jedná průběžně již po osm let o nezávislé kvalifikované ujištění, že teplo nakupují u ekonomicky stabilního, spolehlivého a důvěryhodného partnera. Teplárna nejvyšší rating AAA získala poprvé v roce 2016 na stupni Excellence a následně ho vždy obhájila. Patří tak mezi zlomek nejkvalitnějších firem, které toto hodnocení získají.

Po pět let

Certifikát AAA Platinum potvrzuje, že oceněná firma splňuje nejpřísnější kritéria hodnocení ekonomických subjektů podle statistického prediktivního modelu nepřetržitě po dobu pěti let. Tím se řadí do exkluzivní skupiny nejdůvěryhodnějších společností v Česku. Strategie pro zelené město byla schválena v roce 2020 v řídicích orgánech, tedy radě a zastupitelstvu statutárního města České Budějovice, které je stoprocentním vlastníkem teplárny. Zahrnuje přeměnu městské teplárny s uhelnými technologiemi z přelomu 60. a 70. let minulého století na moderní podnik českobudějovické komunitní energetiky, využívající lokální bezemisní a obnovitelné zdroje energie.

Letos na podzim bude na teplárenskou distribuční soustavu nově připojen horkovodní napáječ společnosti ČEZ z jaderné elektrárny v Temelíně a následně bude uveden do provozu retrofitovaný kotel K12 na dřevní štěpku. Posledním milníkem náhrady hnědého uhlí v Českých Budějovicích se stane spuštění ZEVO Vráto, nového energetického zdroje, využívajícího k výrobě tepla a elektřiny komunální odpady dosud bez využití končící na skládkách.

Studenti ukázali, co umějí

Studenti středních škol porovnávali své znalosti, komunikativní a prezentační dovednosti před odbornou porotou i diváky v prostorách Malé scény DK Metropol, kde ve středu 7. června začal 13. ročník soutěže s mezinárodní účastí Vítejte u nás. „Studují cestovní ruch, hotelnictví a gastronomii v různých městem České a Slovenské republiky a soutěží ve dvou kategoriích. Jedna se zaměřuje na gastronomické zážitky a ta druhá se vydává po stopách generace z přelomu století,“ přiblížila úkoly studentů primátorka Dagmar Škodová Parmová, která nad akcí převzala morální záštitu. „Je radost sledovat, jak jsou zapálení pro obor, který si vybrali, chtějí se v něm prosadit a nespokojují se jen s průměrností. Fandím jim a věřím, že si z Budějovic odvezou zkušenost, nevšední zážitek a možná i nová přátelství,“ dodala Dagmar Škodová Parmová. Pořadatelem soutěže byla Střední škola obchodní Husova 9.

Nové Krizové centrum v Nové

Minulý týden bylo otevřeno v nových prostorech ZŠ Nová Krizové centrum. Nezisková instituce se tak přiblížila dětem, rodičům i pedagogům. Poskytuje pomoc všem potřebným v obtížné životní situaci a zároveň nabízí bezpečný prostor pro sdílení emocí i informací, zorientování se v aktuální situaci. Jeho služby jsou bezplatné. Slavnostního otevření se zúčastnila také primátorka Dagmar Škodová Parmová i původní zakladatel Centra pan profesor Miloš Velemínský.