V repertoáru účinkujících se objevil sólový i sborový zpěv, školní kapely, ale také tanec a divadelní představení. Svá vystoupení předváděli žáci na hlavním pódiu již od začátku adventu vždy od úterý do pátku. V závěru adventu pak proběhla finálová kola a také slavnostní vyhlášení výsledků. Do online diváckého hlasování se zapojilo celkem 27 tisíc lidí. Vítěznou trofej Vánoční hvězda si odnáší v kategorii mateřských škol MŠ A. Trägera České Budějovice, v kategorii základních škol za I. stupeň ZŠ Rudolfov a za II. stupeň ZŠ Soběslav, tř. Dr. E. Beneše. V kategorii středních škol pak zvítězili studenti z budějovického biskupského gymnázia. "V letošním prvním ročníku soutěže jsme viděli na dvě desítky vystoupení. Věřím, že jsme tím položili základ nové adventní tradice a v dalších letech se přihlásí i další školy,” říká Lenka Střítecká z pořadatelské agentury Art4promotion.

Adventní atrakce v Českých Budějovicích.Zdroj: Achiv Jihočeské centrály cestovního ruchu

Mimo vystoupení na pódiu se soutěžilo také v kategoriích “Nejkrásnější výrobek Ježíškovy dílny”, kde si Vánoční hvězdu odnesla sedmiletá Eliška Frojdová a v kategorii “Nejkrásnější adventní fotografie”, kterou vyhrál amatérský fotograf Tomáš Navara, který své fotografie pořizuje na mobilní telefon. Vítězové si kromě diplomů převzali také ceny pro celou třídu od partnerů soutěže, například volné vstupy do Vánočně nasvícené ZOO Hluboká, nebo dárky od společnosti Koh-i-noor. V kategoriích II. stupeň ZŠ a střední školy se výherci mohou těšit z poukazů na zájezd do zábavního parku Bayern Park pro celkem 45 osob, který věnovala teplárna. Středoškoláci získali navíc poukázku na LED obrazovku na maturitní ples od pořadatelské společnosti Art4promotion. Ceny předala náměstkyně primátorky Zuzana Kudláčková a zástupce pořadatele Lenka Střítecká.

Českobudějovický advent na náměstí pokračuje

Neděle Silvestr 31. 12.

Silvestr kolem Samsona: 10 - 22 h

Živý program na pódiu od 16 do 19 h, kapela William

Bruslení do 21 hPondělí Nový rok 1. 1. od 15 h

Přání do nového roku na hlavním pódiu: primátorka, hejtman a náměstek

Překvapení: krasobruslařské vystoupení na ledové ploše

Novoroční koncert klavírního virtuóza Ondřeje Kováře