Technici Jihočeského vodárenského svazu museli využít ocelovou záplatu. Na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích obnovili dětské hřiště. Zástupci krajů jednali v jihočeské metropoli o dopravě.

Vylepšené hřiště na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích. | Foto: magistrát města České Budějovice

V jihočeské metropoli skončila obnova a rozšíření dětského hřiště v ulici Františka Ondříčka č. 16 nedaleko mateřské školy.

„Podnět k realizaci vzešel z projektu participativního rozpočtu. Moderní herní sestavy, na kterých se děti pořádně vydovádí jsou z udržitelných materiálů a dají se tedy recyklovat. Dodavatelem byla česká společnost GARTENSTA PLUS s.r.o. Na místě vznikla také klidová zóna pro rodiče a jsou tam osazeny i nové lavičky,“ říká vedoucí odboru správa veřejných statků Tomáš Kubeš s tím, že herní plácek stál více než dva miliony korun.

Rozpočet na dopravu naplní

Na setkání zástupců krajů ČR se někteří účastníci přihlásili k plánu financovat výstavbu důležité infrastruktury pomocí PPP projektů, tedy s využitím soukromých peněz a odkladem platby státu za stavby. V Českých Budějovicích zasedala v minulých dnech Komise Rady Asociace krajů ČR pro dopravu. Ministr Martin Kupka při setkání uvedl, že rozpočet SFDI se podaří naplnit.

Zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro dopravu se tentokrát konalo v Jihočeském kraji. Jeho účastníci diskutovali o problematice financování a rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury i budoucnosti v oblasti dopravních staveb. Jednání v Jihočeském kraji hostil náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro dopravu Antonín Krák.

„Bylo mi ctí a potěšením přivítat v našem kraji jednání Komise pro dopravu AKČR, jehož důležitost dokresluje i osobní účast ministra dopravy Martina Kupky. Těžko totiž hledat větší prioritu pro Jihočeský kraj, než je doprava. Absence dálničního napojení na Prahu nebo chybějící obchvaty měst a obcí jsou záležitosti, které ztěžují život Jihočechů nejen tím, že tráví svůj drahocenný čas v dopravních kolonách. Problém je mnohem hlubší, protože právě špatná dopravní dostupnost regionu brání jeho hospodářskému rozvoji,“ uvedl Antonín Krák při jednání s tím, že jednou z cest, jak se s neradostnou situací vypořádat, je stavba silnic pomocí PPP projektů. „Proto vedla cesta dopravní komise k výstavbě dálnice D4, která je budována právě prostřednictvím PPP projektu,“ dodal Antonín Krák.

Zmíněné PPP projekty jsou cestou k budování dopravních staveb v České republice i podle předsedy Komise pro dopravu AKČR a hejtmana Libereckého kraje Martina Půty. „Viděli jsme stavbu D4 v rámci prvního velkého PPP projektu v České republice a musím říct, že to pro mě bylo impozantní. Vlastně na celé té trase je vidět, že se intenzivně staví. Podle informací od zhotovitele, společnosti Eurovia, je na stavbě víc než 1000 lidí, 500 strojů. Věřím, že to je jeden z těch směrů, kterými budeme doplňovat infrastrukturu v příštích letech v jiných částech země,“ myslí si Martin Půta a ocenil, že ministr pro dopravu Martin Kupka v rámci své účasti na jednání komise informoval její členy o tom, že se nakonec podaří naplnit rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury. „To je určitě dobrá zpráva pro všechny rozestavěné, ale i připravované stavby,“ dodal Půta s tím, že komise na svém jednání v Jihočeském kraji projednává také dopravní strategii do roku 2030 a využití prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury v jednotlivých krajích.

Za hlavní přivaděč vody nasadili zálohu

Mimořádná situace nastala v minulém týdnu na Českobudějovicku u osady Hamr nedaleko obce Doudleby na hlavním přivaděči surové vody o průměru 1400 mm. Vedla až k několikadennímu přerušení její dodávky z přehrady Římov do úpravny vody Plav. Potvrdila ale, jak odolná je Vodárenská soustava jižní Čechy.

„Půlstoletí stará ocelová roura praskla. Hlavní příčinou bylo pravděpodobně špatné uložení potrubí na kamenném podloží, následné poškození izolace a proreznutí,“ říká Michal Míček, provozní náměstek Jihočeského vodárenského svazu (JVS), který největší vodárenskou soustavu na jihu Čech vlastní a provozuje.

Závadu pracovníci JVS odhalili v pondělí, kdy je místní zemědělec upozornil na nezvykle zamokřený pozemek. Následovaly nezbytné technologické manipulace a ve středu brzy ráno odstavení úpravny od „římovské“ vody a vypouštění potrubí v tomto úseku. To trvalo celé dopoledne. A protože porouchané místo se nedařilo nalézt, neboť voda na povrch netryskala, ale pouze vyvěrala, úpravna vody Plav přešla na záložní zdroj surové vody u Vidova. Následně byla během čtvrtka a noci na pátek závada odstraněna. Od toho momentu už zase římovská surová voda proudí na klíčovou úpravnu vody, zásobující přes 400 tisíc obyvatel kraje.

Záplata z oceli

„Než jsme místo poruchy za pomoci bagru našli, uběhlo několik hodin. Následovalo ruční podkopání trubky na skalnatém podloží, aby bylo vůbec možné provést opravu a poškozené místo zavařit ocelovým plátem,“ přibližuje náročné práce Michal Míček. Oceňuje přitom práci kolegů vedených Ladislavem Chyňavou a Pavlem Váňou. Zatímco jeden tým zajišťoval opravu, druhý přechod na náhradní zdroj a jeho provozování.

Zákazníci tuto největší poruchu na zařízeních JVS za poslední tři roky ale nezaznamenali. Tedy ani v Písku nebo Českých Budějovicích, kde shodou okolností právě v této kritické době na jejich vlastních vodárenských řadech nastala také porucha.

„Zvládli jsme i tato úskalí. Třeba do Písku z plavské úpravny napojené na záložní zdroje proudilo do jejich vodojemu 30 litrů za sekundu. Tedy zhruba polovinu tamní potřeby,“ dodal náměstek.

Podle Antonína Prince, ředitele a předsedy představenstva JVS, se opět potvrdil správný postup svazu při přípravě investic do zvýšení odolnosti vodárenské soustavy. „Máme je připravené i do směrů, kde se soustava využívá spíše jako bezpečnostní pojistka. Opět se tak potvrdilo, že soustava je pro život v kraji nenahraditelná,“ dodal ředitel svazu, který je sdružením 269 obcí a měst.

Začali v Plavu

Jihočeský vodárenský svaz právě na začátku léta zahájil několik let připravovanou náročnou a nákladnou výměnu téměř sedmikilometrového přívodního potrubí z přehrady do úpravny. První přišel na řadu úsek dlouhý 1293 metrů od úpravny Plav ke skalní štole ve Straňanech. Nové ocelové potrubí o průměru 1200 mm se pokládá vedle současného řadu DN 1400 Ten je v provozu už půlstoletí, ještě pro předchozí vidovskou úpravnu. Práce skončí v srpnu 2024 a vyjdou na 194 milionů Kč, z nichž 135 milionů Kč pokryje dotace Ministerstva zemědělství ČR. Na to naváže další úsek dlouhý 1620 metrů v katastru Doudleb, kde potrubí DN 1200 mm povede v nové trase mimo zastavěné území obce. Letos se na něm proinvestují 2,2 milionů korun. Rozpočet této části je zhruba 325 milionů korun.

Závěrečný úsek od přehrady do Doudleb měří 3,7 kilometrů a vyjde na zhruba 460 milionů Kč. S jeho stavbou se počítá v roce 2025. I zde trasa povede souběžně s tou současnou. U Římova se napojí pod mostem přes řeku Malši na úsek z přehrady, který byl nově postaven po povodních v roce 2002. Celá výměna tohoto klíčového vodárenského přivaděče tedy vyjde na zhruba 950 milionů Kč.