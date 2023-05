Chování muže, který se v pondělní podvečer hlasitě dobýval do jedné ze zahrad na Pražském předměstí, vzbudilo obavu u místních obyvatel. Případ měl nakonec jednoduché vysvětlení. Sousedé ale předtím povolali strážníky.

„V pondělí 8. května krátce po páté hodině odpoledne vyjížděla hlídka městské policie na oznámení jednoho z místních obyvatel Pražského předměstí, kde se měl právě do zahrady dobývat podezřelý muž. Ten se měl podle svědkyně události v přilehlých zahradách pohybovat již v minulosti ve společnosti dalšího muže," uvedla k případu Věra Školková, tisková mluvčí Městské policie České Budějovice.

Strážníci na místě zastihli třiatřicetiletého muže z Českých Budějovic. Z jeho vysvětlení vyšlo najevo, že se souhlasem přebývá v zahradě svého zaměstnavatele. „Strážníci mezitím ověřili totožnost muže i vlastnictví dotyčného pozemku. Pod jejich dozorem muž nakonec odemkl branku svým vlastním klíčem, který měl celou dobu v kapse," doplnila ke klidnému vyústění případu Věra Školková.

Na středních školách už vyvěsili výsledky přijímacích zkoušek. Sloupce čísel mají vypovídací hodnotu hlavně pro ty, kteří znají číselné kódy uchazečů. Tak se také hned při vyvěšení vytvořil hlouček zájemců v minulých dnech před Gymnáziem Jana Valeriána Jirsíka v Českých Budějovicích. Zástupce ředitele Jan Ptáčník to s úsměvem komentoval slovy, že nejvíce se zajímají o své budoucí spolužáky současní studenti gymnázia.

K samotným přijímacím zkouškám pak Jan Ptáčník konstatoval, že se ukazuje, že pro uchazeče je možná obtížnější než jiné části geometrie. „Vidím to také v přípravných kursech, které vedu," zmínil Jan Ptáčník s tím, že podle dětí je geometrii věnováno jen málo času, takže jim pak třeba chybí větší praktická zkušenost při práci s pomůckami.

Cenu města za významný a mimořádný počin udělují zastupitelé na návrh městských radních už od roku 1998, tedy rovných pětadvacet let. Návrhy kandidátů mohou občané posílat či předat odboru kanceláře primátora prostřednictvím podatelny do středy 31. května 2023.

„Danou podmínkou je, že mimořádné dílo, výkon či počin, se stal v předchozím roce, to je v roce 2022. Cena se předává laureátovi při slavnostním setkání a představuje ji pamětní list, zápis do pamětní knihy a finanční odměna. Získat jí může jednotlivec i kolektiv. Návrhy musejí obsahovat jméno a adresu kandidáta i navrhovatele a samozřejmě zdůvodnění,“ připomíná primátorka Dagmar Škodová Parmová s tím, že v Budějovicích žije nebo z nich pochází mnoho výrazných, zajímavých i úspěšných osobností, čemuž by mohl odpovídat i počet nominací.

Boršovský trh

Na 13. května chystají v Boršově od 9:00 do 11:00 hodin květnový trh v dubové aleji. Podle starosty obce Jana Zemana se trhovci ještě mohou hlásit. Trh tradičně nabízí regionální produkty a o dobrou zábavu je postaráno i muzikantským vystoupením.

Pro Světlušku

Světluška, projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, se v rámci štafety Nočních běhů poprvé chystá do Českých Budějovic, kde běh odstartuje 11. května ve 21.00 ze Sokolského ostrova. Registrace na místě bude probíhat už od 19.00. Součástí 500korunové vstupenky je pro každého účastníka sportovní vak v kombinaci buď s čepicí, nebo čelovkou.