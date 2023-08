Rodina francouzského odbojáře poděkovala na radnici. Bilance porodnice - holčičky měly navrch. V Purkarci chystají den s voraři. Městská policie se chystá na zastávky a obdržela poděkování. Pokračuje deratizace - pozor na mazlíčky.

Na českobudějovické radnici poděkovala rodina francouzského odbojáře. | Foto: Magistrát města České Budějovice

Primátorka Budějovic Dagmar Škodová Parmová přijala v minulých dnech na radnici návštěvu z Francie. Rodina protifašistického odbojáře Paula Beureta přijela poděkovat vedení města za obnovu válečných hrobů. Jejich dědeček totiž zemřel hned po válce v budějovické nemocnici, stejně jako další lidé z transportu vlaku smrti u Velešína v květnu 1945.

Na českobudějovické radnici poděkovala rodina francouzského odbojáře.Zdroj: Magistrát města České Budějovice

Město se rozhodlo, že postupně vrátí těmto pietním místům posledního odpočinku mnoha, často bezejmenných hrdinů různých národností, náležitou úctu. Na nákladech se dotacemi podílejí také stát i kraj. Na hřbitově sv. Otýlie se budou až do letošního podzimu revitalizovat další hroby. „Celá moje rodina a já bychom rádi srdečně poděkovali zejména představitelům města, ale i všem ostatním, kteří vrátili poctu našim zemřelým francouzským krajanům. Je to důstojný památník. Náš dědeček Paul se už do své vlasti nevrátil, ale na konci svého života byl obklopen péčí, vřelostí a především vědomím, že válka definitivně skončila. Za všechny tyto statečné činy jsme vaší zemi velmi vděční. Můžete být hrdí na svůj národ,“ řekla Christine Beuret-Jomeau při návštěvě na radnici.

Holčičky vyhrály

V červenci se v Budějovicích narodilo 176 dětí, z toho 92 holčiček, 84 chlapečků, 3 dvojčata, 19 dětí cizincům a 77 nemanželských. K populárním jménům stále patří Jakub, Vojtěch, Daniel, Adam, Dominik a Natálie, Nikol, Nela, Stela, Eliška a k těm netradičním Rais, Leonard, Danny, Zachariáš, Arnold a Evelina, Freya, Odelia, Zara a Erin.

Voraři zvou

Spolek Vltavan v Purkarci pořádá u muzea v sobotu 12. srpna od 13 h Den s purkareckými voraři. Podle pořadatelů se chystá zábavné a poučné odpoledne pro děti i dospělé s ukázkami vybraných úkonů spojených s přípravou a stavbou vorové tabule i s možností aktivní účasti pro děti i dospělé za pomoci členů spolku. Dále je připraven třeba plavecký kvíz, prohlídka muzea nebo posezení u vorařských a lidových písniček. Občerstvení je zajištěno, vstup je zdarma a akci lze spojit s cyklovýletem po Vltavské cyklostezce.

Den s purkareckými vorařiZdroj: Josef Nachlinger

Strážníci se chystají na zálivy

Městská policie se více zaměří na kontroly neoprávněného stání vozidel v zálivech městské hromadné dopravy. Problematickými místy jsou z pohledů řidičů budějovického dopravního podniku především zálivy zastávek před Igy, Družba, U Parku, Jeronýmova, všechny zálivy v Nádražní ulici v blízkosti vlakového a autobusového nádraží, na Pražské třídě u Budvaru nebo na Senovážném náměstí u Metropolu. Podle mluvčí strážníků Věry Školkové neukáznění řidiči také využívají k jízdě či stání vyhrazený jízdní pruh pro autobusy na Lidické a Rudolfovské třídě.

„Řidičům vozidel, kteří se dopouštějí dopravního přestupku parkováním v zálivech či přímo v zastávkách vozidel městské hromadné dopravy, nebo neoprávněně užijí vyhrazený jízdní pruh, hrozí příkazem na místě pokuta do dvou tisíc korun,“ upozornila Věra Školková.

Poděkování za záchranu života

Mluvčí strážníků zmínila také jedno poděkování za práci strážníků. „Městská policie obdržela poděkování od ženy, při jejíž záchraně života asistovali záchrance i strážníci městské policie,“ uvedla Věra Školková. „Rádi bychom upřímně poděkovali strážníkům Městské policie České Budějovice. Aktivně pomohli při záchraně mého života poté, co u mě došlo k náhlé zástavě srdce 8. července večer v restauraci v Dobrovodské ulici v Suchém Vrbném. Ještě jednou já i můj přítel děkujeme strážníkům za jejich rychlou reakci a pomoc záchranné službě,“ zdůraznila zachráněná v dopise městské policii.

Soutěž s květinami se prodlužuje

Od 15. června mají Budějčáci možnost zapojit se do tradiční pestrobarevné soutěže Rozkvetlé město. „Původní termín ukončení soutěže byl v polovině srpna, ale rozhodli jsme se ho prodloužit až do konce měsíce. Šanci tak mají všichni obyvatelé, kteří zkrášlují své okolí vyzdobenými okny, balkóny, předzahrádkami i veřejným či městským prostranstvím. Soutěží se ve třech kategoriích. Konkrétně jde o rozkvetlé okno, volnou kategorii a naši ulici.

Zdroj: Deník/Jaroslav Sýbek Rozšířili jsme také ceny. Vítězové v jednotlivých kategoriích budou mít navíc možnost rozhodnout o tom, do jakých věcí v okolí jejich bydliště bude ze strany města investováno 100 tisíc korun,“ připomíná náměstek primátorky Michal Šebek.

Pravidla soutěže jsou na webu https://www.c-budejovice.cz/rozkvetle-mesto-2023 a zájemci se mohou přihlásit přes rozkvetlemesto@c-budejovice.cz ,kam pošlou fotografii výzdoby spolu s adresou a dalšími kontaktními údaji. Finanční odměna je v rozmezí od 2000 do 10 000 korun, v kategorii naše ulice dokonce od 10 000 do 20 000 korun.

Mimořádná deratizace

Mimořádná letní deratizace plynule navazuje na jarní etapu, která skončila v polovině června. Odborné deratizační práce byly provedeny na všech pozemcích a veřejných prostranstvích ve vlastnictví města. Po vyhodnocení zamořenosti území a výskytu hlodavců (potkani, myši a hryzci) jejich hubení pokračuje. Opakovanými zákroky a vhodnou skladbou nástrahy totiž dochází k potlačení růstu jejich populace a následnému snížení výskytu. Místa s položenou nástrahou jsou signalizována zápichovým nebo samolepícím štítkem. Na průběh deratizace dohlížejí také pracovníci magistrátního odboru správa veřejných statků a zároveň předávají podněty a zjištění od občanů.