Zastupitelstvo obce Včelná schválilo finanční dar postiženým obcím na Moravě ve výši půl milionu korun. „Částka bude zaslána na transparentní účty zřízené pro postižené tornádem,“ uvedla starostka Miroslava Stránská. Českobudějovické zastupitelstvo schválilo milion korun, který bude poukázán Hodonínu, městu s rozšířenou působností, pod nějž spadají poničené obce. Primátor Jiří Svoboda připomněl, že s přírodním živlem v podobě velké vody se kdysi potýkaly i Budějovice.

Otevírá muzeum s replikou četnické stanice

Na hranici Českobudějovicka a Třeboňska bude letos poprvé otevřené tuto neděli od 14 do 17 hodin muzeum ve Slověnicích. Dále bude otevřeno vždy po předchozí domluvě na adrese muzeum.slovenice@seznam.cz. Expozice v tuto chvíli tvoří tři výstavní sály a replika prvorepublikové četnické stanice.

Budějovice usnadní studium nadané mládeži

Také letos si mohou studenti požádat o příspěvek na studium Nadaci města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy. „Nadace už několik let nabízí stipendia studentům středních nebo vysokých škol, kteří mají buď ve městě trvalé bydliště, nebo tady chodí do školy. Je to sympatická podpora usnadňující podmínky studia. O finanční příspěvek mohou žádat nadaní mladí lidé, kteří třeba studují současně dvě vysoké školy, byli úspěšní v soutěžích na celostátní či mezinárodní úrovni, chystají se studovat v zahraničí, ale dosáhnou na něj samozřejmě i ti ze sociálně slabších poměrů,“ říká náměstek primátora Viktor Vojtko. Podmínky pro poskytnutí stipendia jsou zveřejněny na webu statutárního města