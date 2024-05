53. ročník mezinárodní soutěže historických motocyklů a automobilů Křivonoska je tu. Startuje v sobotu 11. května v 10.30 h z kempu Křivonoska poblíž Hluboké nad Vltavou.

Veterán Rallye Křivonoska 2023 | Video: Deník/Edwin Otta

V 15.30 h se vrátí do Hluboké na náměstí, kde si budou moci zájemci prohlédnout všechny fešáky pohromadě. Délka trati soutěže vozů vyrobených do roku 1945 je přibližně 95 km.

Cíl I. etapy bude na Masarykově náměstí v Třeboni a na zámeckém nádvoří. Tady bude přestávka s programem až do 14 hodin, kdy z náměstí startuje II. etapa závodu. Odevzdání jízdních karet se uskuteční ve Veteran Muzeu v Jílovicích, odkud budou veterány pokračovat až do cílové roviny v Hluboké nad Vltavou, kam musí dorazit do 17 hodin.

Trasa letošní Křivonosky 2024.Zdroj: Zdroj: veterancarclubcb.cz

Kromě cen v jednotlivých kategoriích vozidel bude vyhodnocen nejvzdálenější účastník, nejstarší vozidlo, nejlepší žena a absolutní vítěz. Oceněn bude také jezdec na motocyklu, který přijede po ose z nejvzdálenějšího místa. Jako tradičně je vypsána speciální cena Hujer team pro nejpočetnější tým.

Akci pořádají budějovický automotoklub v ÚAMK a Veteran Car Club České Budějovice.

Možná projedou i vaší obcí. Budete jim mávat?Zdroj: Zdroj: veterancarclub.cz