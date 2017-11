Křížky a kolečka znají první postupující

České Budějovice - V úterý 7. listopadu se v Českých Budějovicích na Obchodní akademii Husova 1 odehrál nejvíc nabitý oblastní turnaj Jihočeského kraje v pIšQworkách.

Vítězem jednoho z jihočeských oblastních kol celorepublikové soutěže pIšQorky (hráno na obchodní akademii v Husově třídě v Českých Budějovicích) se stali 7. listopadu 2017 Septima Creme Team (Gymnázium České Budějovice/Jírovcova ulice). Foto: archiv StudeFoto: Deník/ Edwin Otta

"Ranní příprava byla vcelku chaotická, ale nakonec se vše zvládlo jen s lehkým zpožděním," uvedla za pořadatelský spolek Student Cyber Games Gabriela Sittová.



"Během prezence jsme zjistili, že nám bohužel nedorazil jeden tým s nejmladšími účastníky. Celkem tedy dorazilo 15 týmů, které se po úvodní prezentaci rozlosovaly do skupin, které byly čtyři," doplnila Gabriela Sittová a dodala , že boje ve skupinách se u některých braly dost lehkomyslně, někteří ba zase naopak byli zodpovědní a šlo na nich poznat, že přípravu nepodcenili. "Hrálo se velmi dlouho, avšak tyto boje skončily a my se v časech poledních rozloučily s prvními týmy," zmínil k průběhu turnaje koordinátor projektu Josef Šíp a připojil, že v Českých Budějovicích jsou připravili organizátoři ještě dva další turnaje. Na gymnáziích Česká ulice a J. V. Jirsíka.

"Po druhém vyzařovacím kole se nám dostal do čela tým říkající si ve zkratce SPD neboli Sdružení piškvorkových dobrodruhů. Avšak v boji o první místo narazili kluci na Septima Creme Team a my už tím znali vítěze našeho oblastního kola. Na třetím místě se umístili Mistři, kteří o tuto čestnou pozici bojovali s Autisty vol.2," doplnila k výsledkům turnaje Petra Plachá, marketingpvá manažerka projektu.



Výsledky turnaje na obchodní akademii:

1. místo: Septima Creme Team (Gymnázium České Budějovice/Jírovcova ulice) ve složení: Jan Baron, Martin Augustin, Vojtěch Rozhoň, Jan Michalec a Martin Vodák



2. místo: SPD (Sdružení piškvorkových dobrodruhů z Gymnázia Týn nad Vltavou) ve složení: Ondřej Košnář, Matěj Chvojsík, Jaromír Drlík, Jan Syrovátka a Michal Bříza



3. místo: Mistři (Gymnázium České Budějovice/Jírovcova ulice) ve složení: Štěpán Masák, Jonáš Havelka, Adam Jirák, Tomáš Sekyrka a Matyáš Zeman.



"Ve více než stovce turnajů v pIšQworkách do 24. listopadu poměří síly přes 1350 přihlášených týmů. Z krajských kol vzejde celkem 24 vítězných týmů z České republiky i ze Slovenska, které se utkají o titul středoškolského mistra v piškvorkách 8. prosince 2017 na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně," uvedla za pořadatelský spolek Adéla Formanová.



Hlavním pořadatelem soutěže pIšQworky je spolek Student Cyber Games. Soutěž se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a všech krajů České republiky. Spolupořadatelem pIšQworek je už od roku 2012 Masarykova univerzita v Brně.