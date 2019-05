Připojení nové ulice Průmyslová, díky níž se uleví od nákladní dopravy občanům Havlíčkovy ulice, je hotové. Nově čtyřramenné křížení má nyní tři ostrůvky a semafory, které ještě nebudou v provozu.

Práce byly sjednány do konce června, ale vše nasvědčuje, že se skončí dříve. Takže od 1. července by na Průmyslové ulici začal zkušební provoz. Do konce roku v ní bude krajská hygienická stanice provádět kontrolní měření hluku. Poté dojde na kolaudační řízení.