Nepříjemná dopravní omezení, která zde komplikovala provoz, tak v příštím týdnu skončí. Na úpravě křižovatky se finančně podílely tři subjekty, a to Ředitelství silnic a dálnic, Město Velešín a Jihočeský kraj. Stavební úpravy prováděla firma Metrostav Infrastructure, která uspěla ve výběrovém řízení s cenou opravy ve výši 22,2 mil. Kč bez DPH.

Po úpravě křižovatky byl na silnici nově přidán samostatný pruh pro levé odbočení ve směru z Budějovic do Velešína. Současně také došlo k doplnění křižovatky o připojovací pruh pro připojení vozidel jedoucích směrem na Budějovice z ulice Budějovická (III/15610).

Nejpozději v pondělí 20. 9. by mělo dojít k úplnému zprovoznění úseku silnice I/3 ve Velešíně. | Foto: ŘSD ČR

Nejpozději v pondělí 20. 9. by mělo dojít k úplnému zprovoznění úseku silnice I/3 ve Velešíně, kde od dubna letošního roku probíhají práce na úpravě křižovatky na příjezdu do města. Ke zprovoznění křižovatky tak dojde tak zhruba o týden dříve oproti původnímu plánu.

