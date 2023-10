Po smrti maminky do sebe Natálka začala řezat. V krizovém centru jí pomohli

Martin Tröster Šéfeditor pro jižní a západní Čechy Napište mi

Dvanáctiletá dívka, říkejme jí Natálka, se opakovaně pořezala. Babička ji na doporučení školy přivádí do Krizového centra pro děti a rodinu v Jihočeském kraji. Pracovníci centra, které sídlí v Nové ulici v Českých Budějovicích, se postupně dozvídají, že Natálce před několika měsíci zemřela maminka a otec ji krátce nato odvezl k babičce s tím, že je to jen na chvilku – než zařídí, co potřebuje. Potom si dceru zase vezme domů. Bohužel od té doby přestal otec s dcerou komunikovat, i když se o to ona i babička opakovaně snažily.

Ilustrační foto. | Foto: Pixabay