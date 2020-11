Krizový štáb kraje obnovuje provoz školních autobusů

Jihočeský kraj reaguje na návrat dětí prvních a druhých tříd do škol a obnovuje pro ně tzv. školní autobusy. Ty by měly v souladu s rozhodnutím krizového štábu kraje ze dne 12. listopadu začít fungovat od okamžiku, kdy se prvňáci a druháci vrátí do školních lavic, tedy od středy 18. listopadu.

Autobusy, MHD. Ilustrační foto. | Foto: ČTK / ČTK

„Pokud to bude z provozních důvodů možné, rádi bychom vrátili na silnice hlavně kapacitně menší autobusy, které jsou pro částečné obnovení školní docházky postačující,“ uvedl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba s tím, že hospodárné využití vozového parku má za úkol zajistit krajský koordinátor dopravy, firma JIKORD.

