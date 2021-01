Zdroj: Deník

Více než čtyřicet let vedl kroniku Úsilného Václav Mrázek, který nyní postupně předává povinnost zapisovat zprávy o dění v obci Stanislavě Wróblové. Převzetí kroniky k roku 1975 vyplynulo z tehdejší aktuální situace. "Kroniku psal otec nynějšího starosty Pavla Kašpárka, učitel Otokar Kašpárek. Končil a řeklo se, že někdo to musí dělat," říká Václav Mrázek s tím, že se zápisů ujal, protože už v té době působil v Úsilném dobrovolně jako knihovník.

"Jsem rodák z Voselna," poukazuje přitom hrdě na celoživotní domovskou příslušnost a zároveň i na starší, stále ale hovorově užívaný, název obce, oficiálně změněný na dnešní variantu za první republiky.

I v době nastupující digitalizace zastává zpravodajec z Úsilného názor, že tradiční metody mají v případě kroniky zůstat zachovány, společně s novými postupy. "Já jsem celou kroniku dopsal ručně. Nyní dokončuji zápis minulého roku. Teď už v knize není kam psát. Proto jsem dohodl se starostou, že budeme muset koupit novou. Mělo by to být psáno ručně a pochopitelně i v počítači," přiznává úlitbu nové době Václav Mrázek. "Já jsem nechal dělat kroniku u knihaře pana Hodného v Týně nad Vltavou," zdůrazňuje přitom, že by se podle jeho názoru mělo jednat o reprezentativní záležitost.

Podklady pro zápis shromažďoval vždy celý rok. "Já jsem si průběžně dělal poznámky," přibližuje praxi Václav Mrázek a doplňuje, že výsledný text se realizoval na konci roku nebo začátkem roku následujícího. Materiály k tomu loňskému má ještě uložené v knihovně. "Dosud tam mám spoustu věcí, fotografií, dokumentů," naznačuje usměvavý muž, kterému by nikdo nehádal mírně překročenou devadesátku, že agenda kronikáře není jednoduchá. Je také spokojen, že ji převezme někdo, kdo si ji vezme skutečně za svou. "Stanislava Wróblová je zkušená redaktorka," zdůrazňuje i profesní předpoklady nástupkyně.

Zápisy byly většinou rozsahem srovnatelné. Kolem deseti stran na rok. "Někdy byl o stránku či dvě delší, podle událostí v obci. "Poslední dobou byly delší, Hodně se tu udělalo, muselo se to trošku v kronice projevit," říká Václav Mrázek, který byl profesí učitel. Působil na učňovské škole pro prodavačky v Suchém Vrbném od roku 1963. "Nějaký rok jsem tam dělal i ředitele. Posledních devět let jsem byl na krajském pedagogickém ústavu," doplňuje k profesní kariéře.

V Úsilném kromě kroniky zastával od roku 1964 funkci knihovníka, končil v ní před dvěma lety. Pokles počtu zájemců o výpůjčky za dlouhá desetiletí neregistroval. "Byli stálí čtenáři, dospělí i děti. A přistěhovávali se další obyvatelé," říká bývalý knihovník s tím, že tím pádem přibyl sem tam i nějaký ten čtenář.

Dělal třeba i vedoucího osvětové besedy. A stál například i u zrodu oblíbených Dnů dětské radosti. Trvají už více než padesát let, první byly v roce 1971. "Ty jsme spoluzakládali s tehdejším předsedou sportovního klubu Bohumilem Němcem," připomíná "kolegu" činovníka Václav Mrázek. V rámci dětského dne vznikla akce, která ze začátku trvala dva dny. Zakladatelům se to ale zdálo málo, tak je natáhli na dnešní třídenní program trvající od pátku do neděle. "Podílely se všechny organizace v obci. Dost pomáhaly i starší děti," oceňuje Václav Mrázek i mladé dobrovolníky, kteří už si disciplínami a úkoly na straně účastníků prošli a přešli k organizátorům.

V kulturním dění v Úsilném je Václav Mrázek zapsán i jako spoluzakladatel folklórního souboru Lučina v roce 1954. "Dělal jsem jeden čas i s Paloučkem," dodává Václav Mrázek a doplňuje, že dětský soubor trval jen dokud se nezrušila škola. A v Lučině byl i vedoucím, v pořadí druhým. Prvním byl Josef Mraček a třetím Jan Novotný. Dnes obnovený soubor vede Gabriela Miksová.

A Václav Mrázek zdůrazňuje, že vždy měl pochopení u rodiny, která mu často pomáhala. V poslední době třeba vnučka s moderní technikou.