Iva Kučerová (34 let) je maminkou tří dětía v roce 2017 k této roli přibyla další. Stala se kronikářkou Zlivi. Iva patří ke kronikářům juniorům. I město je mladé – letos slaví 60. výročí. „Za všechno může manžel, je velmi akční a je radním,“ vysvětluje Iva, jak se ke kronikaření dostala. „Vždy dosáhne svého a já neumím říkat ne,“ směje se.

Kronikaření možná předá dceři. "Jsou jí ale čtyři roky, tak si musíme dvacet let počkat," usmívá se Iva Kučerová. | Foto: Archiv

Dle mínění manžela i okolí je Iva velmi pečlivá a často si něco zapisuje. Předchozí kronikářka, paní Randáková, nejprve 13 let na kronice spolupracovala formou zápiskůs tehdejší kronikářkou Marií Strakovou a od roku 1986 ji začala psát sama, a to do roku 2014. Této činnosti se věnovala 27 let. Iva si s ní domluvila schůzku. Čekalo ji velké množství ústřižků uložených v bedně, převážně z novin, kde se objevila jakákoli zmínka o Zlivi. Na setkání strávila několik hodin, aby byla v obraze, jak k práci kronikáře co nejlépe přistupovat. „Informací bylo opravdu hodně. A jak to dělat správně, není jasně dáno, jsou jen určitá doporučení,“ říká Iva. Každý kronikář si to dělá po svém. Je doporučeno mít holý text a veškeré obrázky, fotky či video přikládat jako přílohu.