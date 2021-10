Letošní zelné hlávky se díky počasí obzvlášť vydařily a jsou větší, než loni.“ Přírůstky zelí jsou velké, takže je ho hodně. I kvalita je velmi dobrá, protože zelí má v sobě hodně vody. Bereme hlávky z Roudnice nad Labem od malých farmářů, kteří se pěstováním zelí přímo zabývají,“ upřesnil majitel krouhárny Dušan Hřebík a dodal, že zelná sezóna potrvá do Vánoc, ale samotná výroba kvašeného zelí pak až do dubna.

Denně v Hrejkovicích zpracují téměř dvě tuny čerstvých hlávek zelí. Při jeho dochucování postupují podle tradičního rodinného receptu. „Zelí nakrouháme, přidáme naši recepturu, což je sůl, kmín, hořčičné semínko a koprové semínko. Celé to promícháme, našlapeme, rozdělíme do sklenic a necháme projít mléčným kvašením,“ popsal Dušan Hřebík s tím, že přesný poměr surovin je samozřejmě tajný. Celý kvasný proces trvá zhruba čtyři týdny.

Technologie zpracování zeleniny se už přes sto let nemění. Zelí ve vaničce sešlapávají zaměstnanci firmy v holínkách. Nikdo totiž zatím nepřišel se strojem, který by lidské nohy kvalitně nahradil. „Nic jiného se nedá vymyslet, šlapat se musí. Pokud na to vezmete například vibrační pěch nebo podobný stroj, může se stát, že by zelí mohl kontaminovat olej nebo jiné látky,“ vysvětlil Dušan Hřebík. Kilogram krouhaného zelí vyjde na 18,50 a u hlávky je to devět korun.

Krouhárna v Hrejkovicích letos nabídne i jednu novinku a tou je kvašené červené zelí. Zájemci se na něj mohou těšit na svatého Martina. Do dvou týdnů se začne prodávat také oblíbená zelná voda.

Kysané zelí je velmi vyhledávané především teď, v období podzimních viróz. Hlávky mají totiž vysoký obsah vitamínu C. Obsahují ale také vitamíny E, K, vitamíny skupiny B, minerály jako draslík, hořčík i vlákninu. Rodinná firma v Hrejkovicích nabízí zájemcům i další sortiment. Například brambory a cibuli na uskladnění, ale i další druhy zeleniny a ovoce, které vozí z Litoměřic. Otevřeno mají každý všední den od 6 do 17 hodin, v sobotu od 7 do 12 hodin. Zelí je možné objednávat také na internetových stránkách krouhárny.