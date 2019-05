Velká změna čeká v dohledné době budějovickou Okružní ulici a její křižovatku s výpadovkou na Lišov.

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) už má připravenou technickou studii, která se týká možných úprav Okružní ulice v úseku od Pražské třídy až po zmíněnou výpadovku na Lišov. Je to součástí plánovaného přesměrování části tranzitu od Lišova, aby se vyhnul Strakonické ulici. Nově by měla tranzit na Písek vést nová komunikace, která má směřovat z Nemanic ke Globusu. Podle Jana Kudrleho, vedoucího oddělení přípravy v budějovické pobočce ŘSD, nyní připravenou studii posoudí komise ministerstva dopravy.

Dobrou zprávou pro řidiče je, že s úpravou velké kruhové křižovatky v Okružní ulici počítá ŘSD předem, nezávisle na dalších dopravních změnách. Podle dopravního specialisty krajského policejního ředitelství Stanislava Vorla policie navrhla v křižovatce tak zvané bypassy, aby se tam zjednodušil průjezd.

Kruháč je totiž momentálně velmi zatížen kvůli tomu, že do Českých Budějovic nově přivádí dopravu od dálnice D3. Zkušenost s tím má třeba Michal Šimek z Nemanic, který tudy jezdí pravidelně do práce. „Dokud nebyla dálnice, fungovalo to na Okružní bez problémů. Teď bych se jí nejraději vyhnul,“ říká ke křižovatce Michal Šimek.

Už příští rok by ale mělo křižovatku vylepšit sedmnáct milionů korun.

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) chce křižovatce postupně přidat takzvané bypassy, které by umožnily přímé odbočení do vedlejších směrů. Podobně je v Českých Budějovicích upravena například křižovatka Mánesovy ulice a Lidické třídy.

Podle Jana Kudrleho, vedoucího oddělení přípravy budějovické pobočky ŘSD, by křižovatka nově měla mít menší poloměr, ale přibudou zmíněné bypassy. Celkově bude ještě změny posuzovat ministerstvo dopravy, ale ŘSD už má připravenou dílčí úpravu. „V současné době je zpracována projektová dokumentace na zřízení bypassu ve směru od Škodovky na Lišov a je požádáno o stavební povolení,“ přibližuje chystanou investici Jan Kudrle. Realizace se předpokládá nejpozději na první polovinu roku 2020. Odhad nákladů v současnosti činí 17 milionů korun.

Z hlediska plynulosti dopravy je podle Jana Kudrleho současná úprava dostatečná. „Od samého počátku výstavby kruhové křižovatky byl předpokládaný preferovaný směr Strakonická – Lišov,“ říká Jan Kudrle a dodává, že tomu odpovídají i čtyři jízdní pruhy v tomto směru na komunikacích za křižovatkou. Specialista ŘSD upozorňuje, že ale dlouho na této křižovatce převažoval provoz po Okružní ulici a řidiči si zvykli na projíždění „bez čekání“.

V současnosti však musejí někdy v dopravní špičce z vedlejšího směru čekat před křižovatkou. „Proto po jednáních s policií a s městem dochází k drobné stavební úpravě,“ zmínil k chystané změně Jan Kudrle, zdůraznil však, že nejde jen o prosté „přemalování“ značení na silnici, ale o větší zásah. Bude zrušen třeba i střední dělicí pás ve směru na Lišov v délce několika set metrů.