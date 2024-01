Ze sedmdesáti na osmdesát kubíků za vteřinu ve středu dopoledne zvýšilo Povodí Vltavy kvůli tání sněhu a vydatným srážkám odtok z Lipna ve Vyšším Brodě. Na Vltavě v Krumlově se to projeví několik hodin po poledni, kdy má také začít pršet. „Očekáváme rychlé a výrazné zvýšení hladiny,“ varuje město.

Povodňová trojka na Vltavě v Českém Krumlově. Takhle to v Krumlově vypadalo po Vánocích, řeka by teď měla vystoupat ještě výš. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Dopoledne neprší, v Zátoni už ráno ale Vltava vystoupala na 1. stupeň povodňové aktivity, v Krumlově je řeka na 2. SPA. Pršet by mělo začít kolem poledne. Město před 11. hodinou rozeslalo občanům SMS zprávy, že se čeká výrazné stoupání hladiny Vltavy a že hrozí vylití řeky z koryta.

„Počítáme, že Vltava překročí dosavadní maximální hranici, očekávaný průtok řeky je 120 m3/s a výše hladiny na 230 cm,“ doplnila podrobnosti mluvčí města Petra Nestávalová. „Hladinu zvýší nejen odtok z Lipna, ale i srážky, předpověď totiž předpokládá během následujících 24 hodin zhruba 60 mm/m2.“

Aktuálně ve městě zasedá povodňová komise, která okamžitě začala pracovat na bezpečnostních opatřeních. „Pracovníci Služeb města připravují a rozváží pytle s pískem. Pro veřejnost se uzavírá průchod Myší dírou a důrazně doporučujeme, aby se lidé vyhnuli náplavkám,“ varuje mluvčí.

Povodňová komise je v kontaktu s majiteli ohrožených nemovitostí. V provozu je krizová linka 380 766 222, kam se mohou obracet obyvatelé s dotazy, požadavky na dodání pytlů s pískem apod.

Na Šumavě je přes metr sněhu, bude tát

Podle hydrometeorologů do středečního rána napadlo na Šumavě od 30 do 50 mm, na hřebenech až 70 mm za 24 hodin. „Srážky byly do úterního odpoledne ve sněhu, pak přecházely i v nejvyšších polohách do deště. Hladiny řek v povodí Otavy a Vltavy nad Lipnem se výrazně zvedly,“ píší v hydrologické předpovědi ČHMÚ. „Ve středu ráno hladiny na horních úsecích řek klesaly, střední a dolní úseky v podhůří Šumavy stoupaly. Mimo zmiňovaná povodí byly vzestupy mírnější bez dosažení SPA, s výjimkou Vltavy pod Lipnem, kde hladinu blízko SPA udržuje zvýšený odtok z přehrady. Průtoky jsou výrazně nadnormální.“

Lipno zadržuje povodeň ze Šumavy. Podívejte se, jak se vylévá z břehů

Ve středu čekají výrazné srážky na Šumavě, které budou i ve vyšších polohách dešťové. „Déšť v kombinaci s táním sněhu opět výrazně zvedne hladiny šumavských řek. Na Vydře na Křemelné a Otavě po Sušici hrozí překročení 3. SPA. Mělo by k němu dojít ve středu ve večerních hodinách a kulminace v těchto úsecích nastane o půlnoci na čtvrtek. Odhad velikosti kulminace je z aktuálních prognóz komplikovaný. Maximální průtok by se měl pohybovat mezi dvou a desetiletou povodní. Kromě výše uvedených úseků by nemělo jinde dojít k překročení stavu ohrožení. Mírnější vzestupy hladin čekáme i mimo Šumavu. Stav bdělosti (1. SPA) může být překročen na Nežárce, Lomnici a Skalici. Také na Vltavě pod Lipnem čekáme mírné zvýšení hladin a v Českém Krumlově bude zřejmě opět dosažen 3. SPA.“