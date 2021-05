A nebyla nouze ani o povědomé tváře. Před startem si od ředitele soutěže Pavla Kacerovského vyslechla pokyny i trojice herců: Roman Vojtek, Jan Dolanský a Radim Fiala.

Roman Vojtek vyrazil na trať jako navigátor, s jezdcem Janem Staňkem. "Já bude ten, který bude moct za to, že dojedeme úplně někam jinam, než máme," vtipkoval. Sám jezdí v elektromobilu a na závody ho pozval tým Hyundai Motor Czech 1, pojede ve voze Kona Electric 64 kWh s číslem 16.

Před startem posádky ještě nevěděly, kam pojedou. "Dozvíme se to patnáct minut před startem, ale základ je v tom, že musíme dodržovat průměrnou rychlost, které bude hodně nízká, např. 42 km/h v jistém úseku," vysvětlil Jan Staněk. "Jezdí se v běžném provozu."

Za volant Škody Enyaq iV 80, s číslem 24, usedl Radim Fiala, navigátorku v týmu ŠKODA AUTO Česká republika mu dělá Kelly Morelová. "Dneska prý mám řídit, zítra budu navigovat, říkala Kelly," smál se herec na startu.

A do herecké třetice na trať vyrazil i Jan Dolanský, jemu navigátora dělá bratr Jiří. "My tu máme kamaráda, závodníka Michala Žďárského, a to je velký fanda do elektromobility. Chtěli jsme závodit auty a podle něj je to ideální způsob, jak začít," vysvětlil Jan. "S elektromobilem nemáme ještě žádné zkušenosti, tak uvidíme, jak a jestli dojedeme."

Na náměstí, kde byl slavnostní start, vozy na cestu vypravovali starosta Českého Krumlova Dalibor Carda a Jan Bauer, poslanec a bývalý starosta Prachatic.

V pátek závodníky čeká šest zkoušek pravidelnosti, po 18. hodině se vrací do Krumlova, a v sobotu závod pokračuje 2. etapou, která startuje v 9 hodin opět z Pivovarské zahrady. Následuje šest zkoušek pravidelnosti a dojetí je naplánované na 14:50 na náměstí Svornosti. Slavnostní vyhlášení bude v půl šesté v Pivovarské zahradě.