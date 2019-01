České Budějovice – Rozhovor s budějovickým primátorem o jeho odvolání, o černých duších, kmotrovi Pavlu Dlouhém i o parlamentních volbách

Primátor na odstřel. Taková je nyní situace Juraje Thomy; hrozí, že ho mimořádné zastupitelstvo za pár dní odvolá a navíc mu výkonná rada ODS zruší jeho místní sdružení. „Připomíná to politickou vraždu,“ říká Thoma v rozhovoru, který vznikl v úterý pár hodin předtím, než oblastní rada budějovické ODS zakázala všem svým členům se k situaci ve straně vyjadřovat do médií.

Jak se vám po úterním jednání o záchraně vašeho sdružení vstávalo?

Co mám říct? Že těžko?

Jste podezřelý, že jste do vašeho sdružení ODS přijal během jednoho měsíce téměř 30 lidí ze středních Čech. Máte tedy černé duše?

Členy se stalo 29 lidí, kteří do ODS vstoupili v souladu se stanovami. Jsou si vědomi svého vstupu a nelze je označit slovem černé duše. Navíc u mého sdružení nijak extrémně nenarůstá počet členů, takže se nejedná o žádný masový nábor za účelem změnit rozložení sil uvnitř ODS. Na to bych musel přijmout 290 lidí.

Za jak dlouhou dobu těch 29 lidí do vašeho sdružení vstoupilo?

Během posledních dvou let.

Proč je většina těch lidí z Kněževsi?

Jsou to lidé, se kterými se nějak znám, ať už víc nebo méně, a chtěli mi pomoci.

O černých duších v jihočeské ODS se mluví dlouho. Co o nich víte? V úterý jste mluvil o černých duších z Neplachova u Václava Baštýře…

Necítím se povolán k tomu, abych někoho označoval pojmem černá duše. Mohu jen z údajů dostupných každému členovi ODS vidět, jak se vyvíjela členská základna v budějovických sdruženích. Je třeba ptát se jejich předsedů, co sledovali vytvářením tak masivních členských základen.

My se ptáme vás: co tím sledovali?

Může docházet k větší či menší potřebě něco před nějakým rozhodujícím datem ovlivnit. Chcete–li něco ovlivnit jinak než politickou diskusí, musíte na to mít zajištěnou hlasovací většinu. To, co mi v ODS trochu chybí, je vnitrostranická diskuse. ODS dostala jiný šmrnc, kdy se na všechny možné regionální a oblastní sněmy začaly nosit papírky s napsanými jmény, pro která se potom hlasovalo. Tam byl začátek konce demokratické diskuse uvnitř ODS.

Máte informace, že ve sdruženích Martina Kuby, Zdeňka Blažka a Břetislava Kábeleho je část členů jen papírově?

Je to otázka na předsedy těchto sdružení. Ale třeba když se podívám, jak se jenom v roce 2007 přesouvali členové v budějovických místních sdruženích, to také o něčem možná vypovídá.

Co víte o neplachovském sdružení Václava Baštýře, kde je řada Romů ze sídliště Máj?

Tou problematikou se zabývala oblastní rada, když kontrolní a revizní komise prověřovala přijímání členů do tohoto sdružení a konstatovala, že k žádnému pochybení nedošlo.

Jak je to možné, když řada těch Romů vůbec nevěděla, že jsou členy ODS?

Je to také otázka na předsedu sdružení. Ale přijde mi podivné, že někdo ani neví, že je členem politické strany.

Jak vlivnou osobou je v jihočeské ODS Pavel Dlouhý, o němž se říká, že je jihočeský kmotr?

O významu Pavla Dlouhého, místostarosty Hluboké nad Vltavou, svědčí to, že je členem výkonné rady ODS. To je nejvyšší možná stranická funkce. Pak už jsou jen místopředsedové a předseda ODS. Má významný vliv a je to persona, která může mluvit do věcí uvnitř ODS. Je členem nejvyššího orgánu strany.



Nakolik Pavel Dlouhý ovlivňuje vaší práci a rozhodování? Víme, že i s vámi konzultuje různé věci.

Jestli existuje nějaká obecná představa o tom, že pan inženýr Dlouhý ovlivňuje bezprostředně každodenní život primátora, tak to není. Samozřejmě s ním konzultuji některé věci, tak jako s ostatními členy výkonné rady. Nevím ale, že bych od něj dostával v posledních týdnech nebo měsících nějaká přímá zadání.

A před těmi posledními měsíci ano?

Konzultovali a tříbili jsme si názory na leccos. První diskuse proběhla okamžitě po posledních komunálních volbách, ve kterých ODS získala 23 mandátů v zastupitelstvu. Přesto jsem chtěl, abychom ve městě nešli do jednobarevné vlády, ale do koalice a možná, že v té době existovaly už trochu jiné priority, s kým by se ta koalice měla uzavřít. Tam jsme se zcela určitě neshodli.

Tím ale potvrzujete, že role kmotra, která je mu připisována, zdaleka není nepravdivá, když vy jako primátor jste s ním takovou věc konzultoval.

Je to člen výkonné rady.

Dlouhý rozhoduje v jihočeské ODS takřka o všem. Jak to bylo třeba s privatizací městských rybníků a lesů, o něž měly zájem Lesy a rybníky Hluboká? Konzultoval jste s Dlouhým ten prodej?

Já osobně ne.

Další otázka: na kdy svoláte mimořádné zastupitelstvo, kde vás mohou zastupitelé odvolat?

Termín oznámím v nejbližších dnech. Podle zákona se musí konat do 21 dnů od podání té žádosti, tedy nejpozději 17. června. Vůbec ale nechápu důvody pro jeho svolání. Diskuse může vyústit v podání návrhu na personální změny ve vedení města, což je pravděpodobné.

Počítáte s tím, že vás mohou odvolat?

Ve funkci starosty musíte počítat, že vás mohou kdykoli odvolat, na to stačí prostá většina hlasů. Když se tak děje na základě nějaké konkrétní chyby, pak se tomu politik nemůže divit. Děje–li se tak ovšem na základě smyšlených a vykonstruovaných teorií, pak je to úsměvné a spíš to potom připomíná politickou vraždu než legitimní proces.

Kdo ty teorie zkonstruoval?

To je otázka, kterou si kladu taky a velmi těžko se mi na ni odpovídá, protože jsem přesvědčen, že bez účasti ODS by se nic takového nemohlo odehrát.

V jihočeské ODS je tedy křídlo, které vám jde po krku.

To jste řekl vy. Těžko se hledá racionální důvod, proč je takový tlak a spěch na svolání zastupitelstva. To, že někdo je někomu více či méně sympatický, je standardní. V politice s nikým neuzavíráte manželství. Nicméně je velikou chybou, když se do politiky zatahují emoce. Obávám se, že to zastupitelstvo bude mít trochu divoký průběh.

Když je ve vašem sdružení vše v pořádku, jak říkáte, komu tedy vadíte?

My jsme začali s náborem členů v roce 2009. Mně přijde velmi podivné, že ten obrovský zájem o to, co se u nás děje, přichází v době, kdy já čelím velkému tlaku, který může nakonec vyústit v mé odvolání z funkce primátora. A tento tlak by nebyl možný, kdyby ho nepodpořila část struktur ODS. Je velmi podivné, že se poměry v našem sdružení zkoumají s takovou vervou v době, kdy je pár dní do sněmu, který by mohl rozhodovat o podobě komunání kandidátky ODS. Občas vidím problesknutí snahy zamezit za každou cenu kandidatuře kohokoli z našeho sdružení do zastupitelstva.

Znovu se ptám: komu z ODS vadíte?

Ten největší tlak je ze strany předsedy regionálního sdružení ODS Martina Kuby a předsedy oblastního sdružení ODS v Budějovicích Břetislava Kábeleho. Mě ten tlak překvapuje, protože být na místě těchto dvou vrcholových představitelů ODS, měl bych pár dní po parlamentních volbách asi trochu jiné téma k zamyšlení než pořádat hon na budějovického primátora.

Jaké?

Jihočeská ODS ztratila v těchto parlamentních volbách 51 504 hlasů, odešel od ní každý čtvrtý z deseti voličů, kteří ji volili před deseti roky. Ztratila budějovického poslance, což je v historii ODS naprosto nebývalá situace. Navíc fakt, že kandidát číslo sedm přeskočil kroužkováním všechny ostatní, je pro mě signálem o tom, že ti, kdo rozhodovali o podobě oné kandidátky, by se měli zamyslet nad tím, zda zvolili správnou taktiku. ODS by se měla zamyslet nad tím, jak obrovské varování a facku dostala od voličů.

Michal Doktor, který přeskočil z toho sedmého místa ostatní, prohlásil, že na 7. příčku ho odsunula hlubocká klika. Rozhoduje Pavel Dlouhý o pozicích na kandidátkách?

Když se podíváte, kde Michal Doktor získal nejvíc preferenčních hlasů, zjistíte, že v Budějovicích. To je velké varování, že voliči ODS zde, v tradiční baště strany, měli jiný názor na kandidátku než reprezentace, která ji sestavovala. Ukazuje to na jakýsi druh protestní volby proti metodám, kterými se ty kandidátky sestavují.

Co si myslíte o tom, že na druhém místě kandidátky byl Václav Baštýř?

Ta kanditátka nebyla postavena úplně šťastně.

Když vás tak posloucháme, je vůbec reálná snaha Petra Nečase vymést kmotry z ODS, když je politika natolik spojená s byznysem?

Chci věřit, že v ODS stále existuje něco, co bych nazval aliance slušných lidí. Snaha Petra Nečase je vnímána pozitivně a má jedinečnou příležitost se nějak poprat se situací uvnitř ODS na kongresu.

Mluvil jste s Petrem Nečasem o vašich problémech?

Petra Nečase jsem informoval, jak se na tu věc dívám.

A podpořil vás?

Na tu věc si názor udělal, živě se o to zajímá. Za situace, kdy o tom se mnou mluvil a nechal se o těch věcech opakovaně informovat, bych řekl, že o to zájem má, a tudíž mu to není lhostejné.

Máte už představu, co budete dělat, když opustíte politiku?

Zatím jsem ji ještě neopustil.

RICHARD VLASÁK

VÁCLAV KOBLENC