Desítky Jezulátek nebo králů s dary najdete na výstavě v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Expozici nazvanou Pohádkové Vánoce Vojtěcha Kubašty k 110. výročí narození umělce připravil jeho vnuk a propagátor Roman Kubašta (61). Potrvá do 14. února 2024 a můžete si zde pořídit pod stromeček některý z kouzelných betlémů.

Vánoční výstavu betlémů i další tvorby uspořádal vnuk výtvarníka Roman Kubašta. Snímky pocházejí z instalace výstavy. | Foto: Radek Gális

Roman Kubašta byl od v dětství stále obklopen betlémy, které jeho pracovitý dědeček vytvářel, a vánoční atmosféru s příběhem Svaté Rodiny tak měl na očích celý rok.

Max Švabinský v bytě

„Byl tehdy výjimečnou postavou, a mně nepřipadalo divné, že pořád kreslí a jsou kolem nás nějaké kresby a betlémy. Vidět betlém po celý rok bylo běžné. Až teprve po třiceti letech, co děda odešel, jsem se díval na jeho pozůstalost z jiného úhlu a zjistil, jaké úžasné dílo vykonal a tady nám zanechal. Takže betlémy jsme vždycky měli, ale u nás doma v bytě jsme až tak moc nevystavovali,“ vzpomíná Roman Kubašta a loví v paměti vzácné hosty, kteří za jeho dědečkem rádi chodili. „Děda znal Maxe Švabinského, Františka Hrubína, Jana Zrzavého a mnoho dalších, jeho životní kamarádi byli Vladimír Neffa, Adolf Branald, Cyril Bouda a spousta vynikajících herců, např. Josef Bek, Marie Rosůlková, Eva Svobodová, Dana Medřická, Zdeněk Dítě a další, které všichni známe dodnes.“

Betlémy do zahrad

Po dědečkově smrti si začal uvědomovat, že má poznávat jeho dílo a psát o něm a pokračovat v něm prostřednictvím výstav. „Protože až odejdu za dědou, nemám dalšího pokračovatele. Už nebude člověk, který by věděl o dědově díle všechno v úplné celistvosti. Ostatně, ani já to dosud nevím. Jsem dneska ale jediný, který je schopný certifikovat pravost díla Vojtěcha Kubašty, jestli ho udělal, nebo neudělal, je-li jeho podpis pravý, nebo ne. Přitom vím, že už nikdo nikdy nedá dohromady celé jeho celoživotní dílo, a nemyslím si, že by to dokázal i děda sám, kdyby žil,“ říká Roman Kubašta.

Malíř Vojtěch Kubašta.Zdroj: Archiv Romana Kubašty

„Jeho tvorba byla velmi rozsáhlá. Protože byl duchovně založený, ilustrace posílal do redakce Křesťanské ženy, pro niž dlouho vytvářel obálky. Jako raritu zde poprvé představujeme originální kresbu moravských jesliček, kterých si sběratelé hodně cení. Když vyšly znovu v 90. letech tiskem, lidé je hodně kupovali a vystřihávali. V České republice existuje obrovská komunita betlémářů, a ani jsem nevěděl, kolik jich je. Před lety jsem začal pořizovat zvětšeniny dědových betlémů a knížek. Daří se, takže už mám na deset let dopředu zamluvené výstavní plochy, a to jak vnitřní, tak venkovní. Vymyslel jsem totiž betlémy do zámeckých zahrad, speciálně tištěné na hliníkový povrch a na různé konstrukce, což dosud nikdo nedělal. Je přitom zajímavé, že jakákoliv jeho ilustrace se nedá jen tak zvětšit a znovu betlém poskládat. Musíte totiž každou perspektivně upravovat, protože vyndané postavičky jsou samy o sobě oproti celku buď malé, nebo velké,“ říká.

Kominíček a ti druzí

Na výstavě najdete betlémy, které se vám budou zdát povědomé. „Velmi populární a rozšířený je betlém, zvaný Kominíček, který si dřív často vydával. Přestože je s pražskou tematikou, je všemi sběrateli i betlémáři velmi ceněný. Nikdo nevěděl, jak ho správně nazvat, a jelikož v něm znázornil pro betlém neobvyklou postavu kominíčka, proto se mu i tak říká. Letos jej znovu vydalo nakladatelství Albatrosu se stejným názvem. Je tu i moravský betlém – pardon - jesličky. Rod Kubaštů pochází z Budějovic a od Dřítně, kde prý byla líheň Kubaštů. I když děda se narodil ve Vídni a celý život žil v Praze, kde je na Malvazinkách pohřbený, měl vřelý vztah k Moravě, a proto udělal moravské jesličky. Jejich hlavní postavy jsou vyobrazené úplně jinak, než byste dle tradice čekali. Svatý Josef má fajfku a sekyru, Panna Maria vypadá jako normální ženská v šátku. Zatímco v jiných betlémech ctil zákony zobrazování svaté Rodiny, kdy má sv. Josef svatozář a Panna Marie se modlí, tady ji pojal opravdu moravsky,“ usmívá se Roman Kubašta.

Miliony Ježíšků

„Je zajímavé, že ačkoliv děda přeskakoval z různých námětů, dob nebo témat, vždycky mělo jeho dílo hlavu a patu. Spočítal jsem, že za celou dobu vyšly jeho betlémy v nákladu 15 milionů kusů, vyšlo kolem 40 milionů jeho prostorových knížek, a k tomu si přidejte pohlednice, omalovánky a knižní ilustrace, kterých bylo vytištěno okolo 60 milionů kusů, celkem v 37 jazycích. S mým dvorním archivářem, Radkem Kučerou z Brna, který mi pomáhá a bez něhož bych dědovo nepředstavitelně velké, celoživotní dílo těžko dokázal zkompletovat a zmapovat, jsme došli k závěru, že během života zhotovil 50 až 60 tisíc kreseb, což, jak ostatní říkají, by stačilo jinde na deset generací,“ zdůrazňuje.

Vánoční výstavu betlémů i další tvorby uspořádal vnuk výtvarníka Roman Kubašta. Snímky pocházejí z instalace výstavy.Zdroj: Radek Gális

„Klasických prostorových knížek vytvořil děda kolem 80 základních druhů. Později se přidávaly různé kompilace, např. že z původních 8 stránek bylo 6, takže se dostáváme se k 120 různým druhů. Když přidáme i pohlednice a další odvětví, jde o neuvěřitelné množství. A protože byl průmyslový designér, ukazujeme na výstavě i jeho originální potahy na vánoční kolekce, které navrhl pro Orion. Jsou tady figury, které jsem vytáhl z betléma, zvětšil, vytiskl a vystavuji. Na obrazech poznáte, že je buď lidé dělají pro peníze, nebo jde tvůrci o citovou záležitost. Když se na dědovy obrazy podíváte, zasníte se, a najednou je váš život o něco hezčí, jakkoliv vám reálný připadá hnusný a tvrdý. A přeje si, aby zůstal takový, jak jej vidíte,“ svěřuje se.

Nedělat jen na zakázku

Kubaštovy knížky jsou stále populární a v současných rodinách je znají prarodiče i děti. „Před šesti sedmi lety totiž začal Albatros společně se mnou vydávat dědovy knížky. Měl jsem tehdy jen podmínku, aby se vyráběly u nás v České republice. Naučil jsem se postupně všechno dělat, i když je to velmi složité. Z reklamy, které jsem se dříve po studiu polygrafické školy věnoval, jsem ale rád vycouval, a teď se věnuji jen tvorbě mého dědy.“

Kromě betlémů jsou na výstavě zajímavé i další náměty, kresby, které maloval z vnitřního pnutí a které odrážejí jeho duši. „Do uchopeného tématu ho nikdo netlačil, nezískal zakázku a nemusel za ni dostat peníze, ani ji neměl mít hotovou do konkrétního termínu. Taková je cesta všech malířů i ostatních umělců a skladatelů, kteří tvoří do šuplíku nebo do archivu. Děda maloval krásné moderní obrazy v Praze, Bruselu, které byly k jeho tvorbě netypické až extravagantní. Někdy z nich ojediněle udělal výstavu, ale málokdo je zná.“

Nějak žít

Roman Kubašta si nemusí dávat novoroční předsevzetí, protože se řídí několika radami. „Snažím se žít tak, že až když Pánbůh dá, a já budu klepat na Jeho bránu, aby mě pustil. A zase si zahrajeme s dědou dámu, kterou jsme si spolu tady na zemi tak rádi hráli,“ říká tiše. Měl děda bílé? „O barvu jsme losovali. Děda byl chytrý a měl krásnou vlastnost, že se choval tak, jako málokdo by nyní uměl. Nenechával mé totiž schválně vyhrát, zatímco dnešní rodiče se snaží, aby jejich Pepíček vždycky zvítězil. Tím ovšem svým dětem ničí charakter. Děda mě nenechával vyhrát, jen proto, že jsem dítě, takže někdy vyhrál on, někdy já. To je myslím nejlepší a nejdůležitější. Umím se v životě se situacemi, co přijdou, nějak poprat, protože vím, že vždycky nemusíte vyhrát. A to je správné. Nikdy přece nad všemi nemůžete vyhrát, tak proč po tom toužit. Člověk se narodí, a pak odejde. A jediné, co mezitím musíte dělat, je nějak žít,“ dodává Roman Kubašta a zve všechny malé i velké milovníky kouzelné vánoční atmosféry na výstavu připomínající um a laskavé srdce jeho dědečka Vojtěcha.

Vánoční výstavu betlémů i další tvorby uspořádal vnuk výtvarníka Roman Kubašta. Snímky pocházejí z instalace výstavy.Zdroj: Radek Gális

Víte, že…

Na výstavě jsou poprvé k vidění i originály, ze kterých se dodnes reprodukuje a tiskne např. kniha Perníková chaloupka nebo originály kreseb betlémů a pohledů? Novinkou jsou zvětšeniny betlémů Vojtěcha Kubašty a další jedinečné exempláře, např. Jihočeský betlém o rozměrech 2,5 x 10 metrů, zvětšený Moravský betlém Pokoj lidem dobré vůle o velikosti 2 x 5 metrů nebo pohyblivé výjevy z pohádek.

Hravá výstava určená pro děti i dospělé je unikátní svou velikostí, přehlídkou vystavovaných exponátů a moderním pojetím, zároveň při zachování důstojnosti k autorovi a objektu? Originální vystavovaná díla jsou zapůjčena od sběratelů z ČR a USA. Zvětšeniny betlémů vytvořil Roman Kubašta.



Vojtěch Kubašta

Světově uznávaný malíř, grafik, ilustrátor a tvůrce prostorových knih a betlémů Vojtěch Kubašta (1914 – 1992) se narodil se Vídni. Tvůrčí zájem o betlémy měl od 12 let, kdy v roce 1926 zhotovil první betlém, inspirován Josefem Ladou. Od 40. let tvořil pro víc než 10 největších nakladatelů. Nejdříve šlo o ilustrace do knih a reklama, později vznikaly prostorové betlémy a dětské knížky, které se staly jeho celoživotní náplní. Ilustroval několik set titulů klasických prostorových knih, v různých kompilacích pak přes 150 prostorových pohyblivých knih, desítky betlémů, prostorové a ploché pohlednice nebo omalovánky. Zdroj: Jihočeské muzeum



