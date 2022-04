Program sousedů, starousedlíků a inspirativních osobností oživí až do neděle „budějovický bulvár“. Program začal ve čtvrtek na Lannovce u nádraží. Na programu bylo Kafe za příběh a s Jakubem Štarkem bylo možné odpoledne překreslovat město křídou. U Vatíku se zase cvičilo pod širákem. Bude Cirkus! a Orel zřídili tělocvičnu na vzduchu. Bylo možné si zkusit jógu, horolezeckou stěnu nebo nový cirkus.

V pátek kromě Kul.turistické kanceláře a akce Kafem za příběh se na Lannovce u nádraží zúčastníte urbanistického workshopu pro každého s názvem Tohle je Lannovka? Sdílený prostor, sdílený zážitek, sdílená vize. Přijít můžete mezi 11. a 16. h. Za᠆rezervujte si i degustaci výběrové kávy v pražírně a kavárně Kmen. Od 18. do 20. h si na Lannovce u nádraží zatančíte swing. U Vatíku uslyšíte v 17.30 h v rámci evropského dne proti rasismu Koncert s respektem . Vystoupí kapely Cindži Renta a Never been 2 Jamaica. V Zeyerově ulici zase od 12 do 18 h navštívíte Sousedskou slavnost. U Paulátů na dvorku najdete sousedský trh, můžete měnit dětské knihy a hračky nebo se zúčastníte klempířského workshopu. V 16 h v Zeyerově ulici hraje Divadlo Víti Marčíka představení Eliščiny pohádky. Více v dalších dnech.