Budova stojí v Lišově od 90. let. Od začátku byla podle starosty Jiřího Švece zdrojem různých potíží. „Šla špatně vytopit. Ve sklepích stála voda. Dům taky neměl obálku, která by odpovídala dnešním parametrům na teplo,“ vysvětluje starosta.

Náklady na rekonstrukci činily 67 mil. Kč. Uvnitř je malý sál na komorní akce a velký s kapacitou až 300 míst na sezení. K vybavení patří osvětlení od divadel, diskoték, plesů po konference. Ozvučení umožní slyšet dobře všude, i na balkoně. K dispozici jsou reprobedny, projekční plátno či televize na balkonech k přenosu obrazu snímanému kamerami.

Rekonstrukce byla rozdělená na dvě etapy. V roce 2017 začala první. „Provedli jsme sanaci neodizolovaných zdí, zateplení domu, odstranili jsme architektonické a technické nedokonalosti,“ vyjmenovává starosta. Druhá etapa řešila hlavně vnitřní dispozice budovy – rekonstrukce interiérů, podlah, elektroinstalace, montovala se vzduchotechnika aj.

Ani ne půl roku po otevření, se podle Jiřího Švece v objektu koná akce týden co týden. Oživený objekt má za sebou plesovou sezonu či hostující divadlo. Podle Zdeňka Sklenáře, který má program stánku kultury na starosti, se budou v budoucnu zvát profesionální i amatérská divadla. „Kulturní mozaika by měla ale pokrýt chuť všech občanů,“ ujišťuje. Novinkou budou taneční, která začnou na podzim.

Stavba má i kvalitní technologické vybavení. „V tom, co se dá dát do kulturáku této velikosti je to špička,“ míní Zdeněk Sklenář.

Lišovský kultura se nesoustředí ale jen zde. Dvakrát do roka přijede na náměstí pouť, Rockfest pod širým nebem se bude konat popáté, oblíbené jsou prý lívancové snídaně. Program najdete i v kině či ve Schwarzenberském špitále, kde se nachází galerie a knihovna. „Kultura ve městě funguje proto, že máme nadšence, kteří se tomu věnují,“ myslí si Jiří Švec. Podle něj jí asi deset místních lidí tráví čas někdy i mimo práci. „Za každou akcí, která trvá jen pár hodin, jsou dlouhé přípravy,“ uzavírá starosta.